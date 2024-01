Oito principais maneiras de ganhar dinheiro grátis no Temu e coisas grátis sem convidar amigos

Temu é um dos principais aplicativos de compras para os jovens desta geração. Curiosamente, também oferece uma maneira de ganhar dinheiro e coisas grátis para os usuários, caso desejem convidar ou indicar amigos. No entanto, muitas pessoas não gostam do termo convidar amigos para usar um aplicativo na esperança de ganhar algum dinheiro rápido. Se você é um deles, aqui está nosso guia para ajudá-lo a ganhar dinheiro grátis no Temu e coisas grátis sem convidar amigos em 2023 e 2024.

É possível ganhar dinheiro grátis no Temu?

Embora possa ser bom demais para ser verdade hoje em dia, certamente é possível ganhar dinheiro de graça no Temu. No entanto, as maneiras de fazer isso podem ser diferentes. Algumas maneiras de fazer isso são indicar ou convidar alguns amigos, instalar o aplicativo Temu no dispositivo do seu amigo e fazer alguém pedir coisas no aplicativo Temu.

Fora isso, se continuar lendo este guia, você aprenderá como pode ganhar dinheiro grátis e outras coisas grátis no Temu sem convidar amigos. O melhor de tudo é que estas coisas funcionarão até em 2023 e continuarão a funcionar em 2024.

Como conseguir dinheiro grátis no Temu?

A partir de agora, existem muitos métodos para obter dinheiro grátis no Temu. No entanto, você precisa escolher e seguir o método que mais lhe agrada e se adapta a você. Dito isso, aqui estão os métodos:

Método 1: crie uma nova conta no Temu para ganhar dinheiro grátis

O primeiro método para obter dinheiro grátis e outras coisas do Temu é criar uma conta gratuita. Se você criar uma nova conta no Temu usando um novo ID de e-mail e número de telefone, receberá dinheiro grátis. No entanto, você deve ter em mente que não pode manter nada igual. Se você fizer isso, Temu irá detectá-lo e você não receberá nenhuma recompensa.

Para esta criação de nova conta, você receberá uma recompensa de $ 100. Porém, você só pode usar essa recompensa para fazer compras no Temu e não pode retirá-la. A partir de agora, este é o melhor método para obter dinheiro Temu grátis. Se você não tiver números de telefone e IDs de e-mail, siga com o próximo método.

Método 2: usando cupons

O próximo método é a melhor opção, para ser franco. Você pode usar cupons em sua conta recém-criada e ganhar dinheiro rápido. Curiosamente, este método também funcionaria se você tivesse criado vários IDs Temu. Você pode usar os códigos de cupom em vários IDs e usar o código do cupom para obter dinheiro Temu grátis.

Método 3: compartilhar o código de referência do Temu

O próximo melhor método para ganhar dinheiro grátis com Temu é usar códigos de referência Temu. Quando você se cadastra no Temu, ele oferece um código de referência. Este código, quando compartilhado com qualquer outra pessoa no Facebook, Twitter ou mesmo no Instagram, pode levar você e a pessoa que instala presentes.

Método 4: jogue no Temu por coisas e dinheiro grátis

Outro ótimo método que pode oferecer coisas e dinheiro grátis é jogar. Este também é um método fácil que lhe permitirá ganhar algum dinheiro. No entanto, você pode estar onde poderá encontrar jogos. Bem, aqui estão os passos:

Baixe o aplicativo móvel Temu. Jogar no Temu está disponível apenas no aplicativo Temu. Portanto, você não pode fazer isso em um PC. Abra o aplicativo Temu e toque em Jogos. Encontre um jogo que você considere interessante, mas que também possa vencer. Comece a jogar.

É isso. Agora, continue ganhando e você começará a ganhar. A partir de agora, não há limite para ganhar dinheiro grátis no Temu com esse método.

Método 5: atingir a meta semanal

Outro método que lhe dará muito dinheiro grátis e outras coisas é atingir uma meta semanal. No entanto, você terá que fazer algo de que não gostará. Isso se refere a amigos. Caso você consiga convidar cerca de 30 amigos em um mês, você terá direito a ganhar o valor-alvo mensal, que pode ser enorme para algumas pessoas. No entanto, isso depende da demografia dos seus amigos e da sua região.

Método 6: Torne-se um Embaixador do Temu Campus

Para que esse método funcione, você precisa estudar em uma instituição de ensino. Pode ser uma faculdade, universidade ou escola, pois tudo funcionará. Agora, o que você precisa fazer é se inscrever no programa Campur Ambassador e promover massivamente o aplicativo Temu em seu campus. Se você conseguir atrair uma grande multidão, receberá dinheiro e itens grátis do Temu.

Método 7: torne-se um influenciador Temu

Como você deve estar ciente da tendência recente do Instagram de se tornar um influenciador, o mesmo vale para Temu. Se você tem muitos seguidores no Instagram, Facebook ou Snapchat, pode se inscrever no programa Temu Influencer. Agora, se você estiver interessado em ingressar no programa Temu Influencer, siga estas etapas e você poderá fazer isso:

Acesse este link para ingressar no Programa Temu Influencer. Agora, toque em Junte-se ao programa. Digite seu número de telefone e faça login usando suas credenciais. Abra seu perfil do Facebook ou Instagram e faça uma captura de tela. Carregue a captura de tela no espaço fornecido. Clique em Enviar.

Isso pode parecer moleza. No entanto, as coisas não são tão simples quanto você imagina. Para entrar no programa Temu Influencer, você deverá atender a alguns requisitos. Eles são:

Tenha pelo menos 10.000 seguidores no Instagram ou Facebook.

Ter uma taxa de conversão de pelo menos 10%. Isso significa que se você tem 10.000 seguidores, pelo menos suas postagens e fotos devem receber 1.000 curtidas ou mais. Se for menor, eles considerarão você suspeito com seguidores pagos.

Em seguida, tenha um ID de e-mail e um número de telefone verificados.

Se sua conta tiver isso, você pode se inscrever no programa e entrar no programa Temu Influencer. No entanto, se não, o próximo método pode ser o mais adequado para você.

Método 8: Use códigos para coisas grátis no Temu

Se você não se sente confortável em convidar amigos para o Temu para receber coisas grátis, mas ainda quer presentes incríveis e alguns dólares, usar códigos pode ser uma opção viável para você. Nossos queridos amigos da MamaInvesting apresentaram alguns códigos que vale a pena tentar. No entanto, não temos certeza se funcionarão ou não. Aqui estão os códigos:

Tem 5 brindes grátis: afc45163

Temu 5 itens grátis: afc25561

Compre 5 e ganhe 3 grátis Temu: afc60566

Coisas gratuitas do Temu (somente para novos usuários): afc10935

Presente grátis para novo usuário Temu: afd48060

Compre 10 e ganhe 6 grátis: afd03433

Temu Compre 10 e ganhe 7 grátis: afd02435

Compre 6 itens e ganhe itens grátis: afd35052

Compre 5 itens e ganhe 5: ord77345

Ganhe 5 itens Temu grátis: com80435

Compre 5 do Temu e ganhe 3 grátis: com81291

5 brindes grátis Temu: ord68994

Use este código para ganhar coisas grátis no Temu: ord71359

Temu Escolha para ganhar $ 100: com17893

Código Temu para coisas grátis: com89572

Código para obter coisas grátis no Temu sem convidar amigos: com05418

Cupom Temu com 50% de desconto: ord18629

Temu cupom de $ 100 legítimo: com00787

Código de cupom Temu 2023 para clientes existentes: com73019

Pacote de cupom de valor Temu $ 100: ord88214

Código de cupom Temu 40 de desconto: com72500

Pacote de cupom Temu: com19390

Código de cupom Temu: com43697

Cupom de novo usuário Temu: ord98554

Código para Temu obter coisas grátis: com40534

Código para itens grátis no Temu: ord11113

Código de cupom grátis Temu: com73387

Temu 3 itens grátis: com95307

Compre 10 do Temu e ganhe 8 grátis: com89572

Obtenha 7 itens grátis de Temu: ord71359

Bem, esses são os métodos que você pode usar para reivindicar e obter itens e dinheiro grátis do Temu sem a necessidade de convidar amigos. No entanto, pode ser necessário indicar alguns usuários se quiser presentes enormes.

