Oliver Stone pede desculpas a Ryan Gosling pelos comentários sobre a ‘Barbie’

Oliver Pedra emitiu um pedido de desculpas Ryan Gosling por criticar o ator por interpretar o papel de Ken no popular filme “Barbie”, enquanto chamava seus próprios comentários de ignorantes.

O lendário diretor postou um comunicado na segunda-feira no X, elogiando o filme por sua “originalidade” e “temas” depois de acusar Gosling de aceitar o papel de namorado da Barbie apenas por razões monetárias em uma entrevista de 2023 que ressurgiu recentemente.

Em sua postagem no X, Stone escreveu que “pude ver ‘Barbie’ no cinema em julho e apreciou o filme por sua originalidade e seus temas”. Ele acrescentou: “Achei a abordagem dos cineastas certamente diferente do que eu esperava. Peço desculpas por falar ignorantemente.