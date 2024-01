Olivia Culpo prova a Christian McCaffery porque ela é a mulher perfeita para ele

Olivia Culpo e Christian McCaffery são um dos NFLcasais favoritos, e eles provaram o porquê mais uma vez depois do São Francisco 49ers conquistou uma vaga no Super Bowl com um adorável celebração em campo isso mostrou porque Culpo é seu par perfeito.

Depois de compartilhar um abraço longo e amoroso, o feliz casal de noivos recuou e trancou os olhos, sincronizando-se para concordar com seu movimento comemorativo. Ainda em almofadas completas, CMC bateu no peito e Culpo foi com força total colisão no peito como se ela fosse uma de suas companheiras de equipe.

“Casal poderoso, feliz pelo CMC!” disse um torcedor no vídeo da troca, postado pela NFL.

“Aquela pancada no peito foi épica! Sincronia perfeita!” gritou outro.

McCaffery merecia o amor. O running back encerrou a emocionante vitória de retorno com 24 toques para um total de 132 jardas e dois touchdowns corridos.

As celebrações em campo dominam a noite

O vídeo íntimo dos Niners Campeonato NFC celebração se destacou em contraste com as cenas após o Campeonato AFC em Baltimore, onde Taylor Swift e o tight end do Chiefs Travis Kelce compartilhou um beijo viral na frente de um mar de câmeras.

Mas o que Swift e Culpo têm em comum é a capacidade de deixar para trás sua fama externa e se concentrar em apoiar seus namorados da NFL de uma forma saudável, uma qualidade que ajudou a impulsionar Kelce e McCaffery em um revanche repleta de estrelas do Super Bowl.