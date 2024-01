Olivia Dunne impressiona com exercícios de solo incríveis, ganhando pontuação que deixa os fãs loucos

Tele viu a ex-ginasta dos EUA Olivia Dunne fazendo sua estreia sênior para Universidade Estadual da Luisiana na sexta-feira contra o estado de Ohio deixou os fãs loucos enquanto o fenômeno da mídia social produzia uma rotina magistral.

Dunneatualmente em seu último ano na LSUteve que esperar até o rodízio final da noite para estrear com esse status no Tigres.

Como é a rotina diária de Olivia Dunne? A ginasta revela seus segredosInstagram

Ela foi a segunda competidora de seis a se destacar na frente da multidão e elevou a fasquia para seus oponentes com um excelente exercício de solo.

A jovem de 21 anos registrou 9.875 em sua primeira rotina de 2024, que foi uma das cinco pontuações que contribuíram para LSUé total.

E embora possa não ter sido o mais alto da equipe – Amari Drayton recebeu essa honra recebendo elogios do quatro vezes medalhista de ouro olímpico Simone Biles – DunneA exibição espetacular de ainda deixou os presentes maravilhados com seu desempenho.

Apesar de estar perdendo por longos períodos no encontro, a LSU – a equipe número 3 do ranking – derrotou o Ohio State com uma pontuação geral de 196,995-196,795.

A ascensão de Olivia Dunne à fama

Com mais de 4,5 milhões de seguidores nas redes sociais, além de outros oito milhões no TikTok, Dunne tem se aquecido sob os holofotes e desfrutado de seu status de celebridade.

Ela é frequentemente vista postando imagens impressionantes em suas contas, com fãs maravilhados com a beleza loira.

Ela apareceu na capa da Sports Illustrated Swimsuit e na revista Forbes, algo raro para um estudante do último ano da faculdade.

Marcas renomadas estão fazendo fila para contratá-la em acordos de patrocínio, o que a ajuda a ganhar um grande pagamento longe da ginástica. Além disso, os fãs estão desesperados para copiar seu novo ídolo, comprando Tigres‘mercadorias e seus collants oficiais.

Mas mesmo com a distração de sua vida ocupada longe do tatame, Dunne provou que ela ainda sabe como atuar em sua disciplina quando realmente importa.

DunneA próxima chance de competir será no próximo sábado, em um quad meet, com LSU pronto para ir contra Oklahoma, UCLA e anfitriões Utá.