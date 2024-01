Olivia Dunne liberta a ‘tigresa’ que há dentro e envia um aviso aos rivais: “Há negócios a serem enfrentados”

Acerto, pessoal, apertem os cintos porque é o segundo dia de 2024 e estamos prestes a mergulhar no mundo do Tigres da LSU ginástica. Olivia Dunnea rainha indiscutível dos tatames, está se preparando para o primeiro confronto da temporada, e se suas atuações anteriores servirem de indicação, será uma jornada selvagem.

Desde meados de 2023, Livvy tem todos nós colados às telas com suas rotinas de ginástica de cair o queixo. A sensação da mídia social reuniu um grande número de fãs e, conforme o tempo avança para a primeira competição, ela está revelando seu atributo preeminente.

As novas rotinas de ginástica de Olivia Dunne deixam os fãs da LSU querendo mais

A jornada de Livvy com a ginástica começou aos 5 anos de idade, no momento em que ela viu uma malha rosa deslumbrante. Avançando para 2024, ela ainda está arrasando no tatame, agora com o Tigres da LSU. No entanto, há contas a acertar desde o Campeonatos da NCAA de 2023, onde a LSU não atingiu o alvo. Livvy não está encarando isso levianamente; desta vez, é pessoal.

Se você acompanha o Instagram dela, notará uma mudança no tom. Chega da alegre Livvy; é a versão tigresa agora. “Há negócios a serem resolvidos”, ela legenda uma postagem, enviando um aviso sutil aos seus rivais. O dia 5 de janeiro marca o confronto com a Ohio State University – abertura da temporada, e Livvy, aos 21 anos, está pronta para deixar tudo no tatame de ginástica.

Livvy está fazendo uma declaração

A intensidade da foto escolhida no Instagram fala por si. Livvy, fixando os punhos em um slide e acertando uma parada de mão vertical no próximo, significa a seriedade que ela traz ao seu ‘negócio’.

Claro, ela muitas vezes nos deslumbra com vigas e barras irregulares, mas não durma no chão. Um vídeo recente do TikTok, com a legenda “temporada de encontros (em breve)”, nos levou a uma viagem pela estrada da memória, mostrando sua habilidade com cambalhotas, manobras no ar e pousos perfeitos.

À medida que o entusiasmo aumenta, os fãs apoiam Livvy, não apenas por seu charme externo, mas pela magia que ela traz para a pista de ginástica. Os comentários chegam, expressando entusiasmo pela próxima temporada e desejando-lhe boa sorte. Mas não se engane; As metas de Livvy para 2024 são claras: trata-se primeiro de atender às suas próprias expectativas. Nesta temporada, ela não está apenas competindo; ela está fazendo uma declaração.