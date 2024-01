On To the Next One, extravagância de previsões para 2024: olhe para o futuro para Conor McGregor, Jon Jones e muito mais

Depois de um 2023 caótico e imprevisível no mundo do MMA, 2024 parece ser ainda mais louco — tanto dentro quanto fora da jaula. Será este um ano em que estrelas como Conor McGregor e Jon Jones competirão várias vezes? Khamzat Chimaev finalmente conseguirá o ouro do UFC? Francis Ngannou continuará a agitar o mundo do boxe e também fará seu retorno no MMA?

Numa edição muito especial Para o próximo, essas questões – e muito mais – são apresentadas durante a extravagância das previsões para 2024. Os apresentadores Mike Heck e Alexander K. Lee passarão por uma série de perguntas de compra/venda apresentadas pelos ouvintes sobre uma variedade de tópicos, incluindo McGregor, Jones, Ngannou, Sean Strickland, Dana White, Colby Covington, Israel Adesanya, Nate Diaz e muito mais. mais.

Além disso, eles farão suas escolhas sobre quem terminará o ano como campeões do UFC em cada categoria, juntamente com suas previsões ousadas e picantes para o mundo do MMA em 2024.

Assista ao show no vídeo acima. Versões somente de áudio podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.