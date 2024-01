Onde assistir o Hula Bowl 2024?: Canal, streaming e tudo o que você quer saber sobre isso

Tele Tigela de Hula permanece como o da Nação Jogo All-Star do Premier College Footballunindo os melhores olheiros de NFL, XFL, USFL e CFL equipes para um confronto emocionante durante a semana do Hula Bowl em Orlando, Flórida.

O evento apresenta 100 dos melhores atletas seniores dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, proporcionando uma plataforma para eles exibirem suas habilidades contra a elite do esporte.

Perspectivas para assistir

1. Spencer Sanders, QB, Ole Senhorita: Apesar de uma temporada desafiadora no Ole Miss, Spencer Sanders, ex-artista do All-Big 12, pretende alavancar seu porte atlético e força de braço para um convite para um acampamento da NFL.

2. Tayvion Robinson, WR, Kentucky: Tayvion Robinson, do Kentucky, com uma temporada impressionante em 2023, busca elevar seu status de draft, passando de prospecto não draftado para destaque no Hula Bowl.

3. Joshua Cephus, WR, UTSA: Joshua Cephus, da UTSA, um recebedor imponente e produtivo, chama a atenção dos olheiros da NFL com temporadas consecutivas de recepção de 900 jardas.

4. Ryan Flournoy, WR, sudeste do estado de Missouri: Fique de olho em Ryan Flournoy, um wide receiver de destaque do sudeste do estado de Missouri, que ostenta números impressionantes de testes e habilidades que podem causar impacto.

5. Hayden Hatten, WR, Idaho: Hayden Hatten, de Idaho, surge como o jogador mais produtivo, detendo o recorde escolar com 33 recepções de touchdown e temporadas consecutivas de recepção de 1.200 jardas.

6. Eric Watts, DE, UConn: Eric Watts, da UConn, apesar de uma queda na produção, se destaca como uma força de 1,80 metro e 277 libras com força, tornando-o um ajuste potencial como um lado defensivo de 3-4.

7. Ron Stone Jr., DE, Estado de Washington: Ron Stone Jr., do estado de Washington, destaque no Pac-12, traz suas proezas para o Hula Bowl depois de uma temporada estelar com 11 tackles para derrota e cinco sacks.

8. Mohamed Kamara, DE, Colorado State: Mohamed Kamara, do Colorado State, eleito Jogador Defensivo do Ano em Mountain West, busca garantir um papel como pass rusher situacional na NFL.

9. André Carter, DE, Indiana: Andre Carter, do Indiana, um formidável lado defensivo conhecido por vencer com força, aumenta o conjunto de talentos no Hula Bowl.

10. Jackson Mitchell, MLB, UConn: O linebacker da UConn, Jackson Mitchell, com nota na sexta rodada, se destaca como o melhor candidato, exibindo um faro notável para a bola com três temporadas consecutivas de mais de 110 tackles.

Juntamente com estas perspectivas, o Hula Bowl apresenta outros talentos promissores em todas as posições, oferecendo aos entusiastas do futebol um vislumbre do futuro do desporto.

Onde assistir ao Hula Bowl?

Para aqueles ansiosos por assistir à ação do Hula Bowl, o jogo será transmitido nacionalmente pela CBS Sports Network e por streaming na FUBO, proporcionando aos fãs um lugar na primeira fila para testemunhar a jornada desses atletas em direção a possíveis oportunidades na NFL.