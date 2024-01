Onde serão aplicadas as provas do concurso BNB?

Concurso BNB oferta mais de 700 vagas

O concurso BNB – Banco do Nordeste- anuncia que o edital foi liberado com mais vagas do que o esperado. Ao todo são 710 chances.

Porém, onde serão aplicadas as provas? Veja.

710 Vagas do concurso BNB

O Banco do Nordeste (BNB) lançou o edital do aguardado concurso para o cargo de Analista Bancário 1, de nível médio. A seleção oferece um total de 710 vagas, combinando oportunidades imediatas e formação de cadastro de reserva, todas elas efetivas. Os aprovados desfrutarão de ganhos iniciais no valor de R$3,7 mil.

Detalhes sobre as Vagas

Os candidatos selecionados para o cargo de Analista Bancário 1 cumprirão uma jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. A distribuição das vagas é bastante abrangente, considerando diferentes critérios:

Vagas Imediatas

307 para ampla concorrência;

21 para pessoas com deficiência;

82 para candidatos autodeclarados negros.



Cadastro de Reserva

225 para ampla concorrência;

15 para pessoas com deficiência;

60 para candidatos autodeclarados negros.

É importante notar que as vagas destinadas ao cadastro de reserva poderão ser preenchidas ao longo do período de validade do concurso, estipulado em dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais dois anos. Veja mais sobre o concurso BNB.

Novo edital e Previsão para Nível Superior

Além desse edital destinado ao cargo de Analista Bancário 1, destinado a profissionais de nível médio, o Banco do Nordeste tem previsão de lançar um concurso para cargos de nível superior.

Este novo edital deve sair em breve.

Salários do concurso

O concurso do Banco do Nordeste (BNB) para o cargo de Analista Bancário, de nível médio, oferece oportunidades atrativas sem a necessidade de requisitos adicionais de curso, experiência ou formação. A remuneração inicial para esse cargo é de R$3.788,16, composta por um vencimento inicial de R$2.577,32, um adicional de R$263,80 referente ao piso salarial acordado coletivamente e uma gratificação de 1/3 no valor de R$947,04.

Benefícios Garantidos e Oportunidades Profissionais

O edital do concurso também confirma diversos benefícios concedidos ao analista bancário, incluindo:

Auxílio-refeição

Auxílio Cesta Alimentação

13ª Cesta Alimentação

Auxílio-creche

Seguro de vida em grupo

Direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva

Oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional

Processo de Inscrição e Taxa do concurso BNB

As inscrições para o concurso público do BNB serão aceitas a partir das 10h do dia 2 de fevereiro até as 16h do dia 9 de março. Os interessados devem acessar o site da Fundação Cesgranrio, preencher o formulário com as informações necessárias e escolher a cidade de realização das provas no momento da inscrição.

A taxa de inscrição do concurso BNB é de R$65, e os candidatos têm a opção de solicitar a isenção desse valor entre os dias 2 e 12 de fevereiro. Poderão requerer a isenção os candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) que façam parte de famílias de baixa renda ou aqueles que são doadores de medula óssea.

Provas e locais

O processo seletivo para o concurso do Banco do Nordeste envolverá uma única etapa, a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Esta etapa é crucial para determinar a aptidão dos candidatos e está marcada para o dia 28 de abril, domingo, com uma duração total de quatro horas.

Os exames serão aplicados em diversas localidades, abrangendo as capitais e outras cidades dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

A estrutura da prova compreenderá um total de 60 questões, distribuídas da seguinte forma:

20 questões de Conhecimentos Básicos

40 questões de Conhecimentos Específicos

Cada questão valerá pontos proporcionais, totalizando 100 pontos no exame completo. Para ser aprovado, o candidato não pode obter uma pontuação inferior a 50% do total de pontos e deve garantir que não tenha menos de 50% de acertos em cada parte da prova, tanto na parte de Conhecimentos Básicos quanto na de Conhecimentos Específicos.