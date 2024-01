OnlyFans assassina a ré Courtney Clenney em vídeo atacando namorado

Modelo OnlyFans Courtney Clenney teve uma discussão física explosiva com o namorado menos de 2 meses antes de esfaqueá-lo até a morte, e o TMZ tem o vídeo nunca antes visto.

OUTRO vídeo apareceu mostrando a ré de assassinato e ex-modelo do Only Fans Courtney Clenney, agredindo o namorado Christian Obumseli, em Aspen em 22. Mais tarde naquele ano, Clenney esfaqueou Obumseli até a morte em seu condomínio em Miami, antes de ser preso e acusado de assassinato. *Linguagem forte* @wsvn pic.twitter.com/nWb3WRFAj5

Courtney e Christian Obumseli estavam em uma viagem de conteúdo OnlyFans em Aspen em fevereiro de 2022, quando ela enlouqueceu depois que soube que Christian estava flertando com outras mulheres na viagem.

O vídeo, que acaba de ser divulgado pelos promotores, faz parte do caso de assassinato contra Courtney. Ela o esfaqueou em seu apartamento em Miami em 3 de abril de 2022, e os promotores planejam usar o vídeo de Aspen para mostrar que ela era volátil e violenta.

Courtney está alegando legítima defesa… ela diz que Christian foi violento com ela e no dia em que ele morreu ela estava com medo que ele a matasse.