Oportunidade imperdível: Concurso Unificado oferece quase 2.000 vagas em diversas áreas

O Bloco 7 do Concurso Unificado apresenta uma extraordinária oportunidade para aqueles que almejam carreiras na área de Gestão Governamental e Administração Pública.

Isso porque, este bloco oferece um total de 1.748 vagas distribuídas em 14 renomados órgãos públicos federais.

Além disso, destaque-se que mil dessas vagas estão abertas a profissionais de qualquer área de conhecimento, ampliando as possibilidades para candidatos de diversas formações.

Os órgãos participantes englobam instituições de grande relevância, tais como:

Advocacia-Geral da União (AGU);

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra);

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep);

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc);

Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI);

Agricultura e Pecuária (Mapa);

Cultura (MinC);

Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI);

Justiça e Segurança (MJSP);

Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC);

Planejamento e Orçamento (MPO).

Enfim, com o intuito de fornecer informações cruciais sobre esse certame inovador, reunimos dados relevantes para orientar sua preparação.

Este novo formato do Concurso Unificado promete ser um marco, e estamos aqui para ajudá-lo nesse processo. Portanto, continue a leitura conosco e esteja bem informado para enfrentar esse desafio com confiança.

Oportunidades em destaque no Concurso Unificado



Antes de tudo, vale destacar que, se você é um profissional de comunicação, o Concurso Unificado apresenta excelentes opções em diversos órgãos governamentais. Confira os destaques:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI): Oferece 10 vagas em Brasília, proporcionando um salário inicial atrativo de R$ 5.488,70;

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI): Conta com 15 vagas em diversas localidades, oferecendo uma remuneração inicial de R$ 6.662,68;

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): Disponibiliza 8 vagas em diferentes cidades, com um salário competitivo de R$ 5.212,29;

Fundação Nacional do Índio (Funai): Abre portas para dez profissionais formados em comunicação social em Brasília e Rio de Janeiro, com um salário atrativo de R$ 6.499,57;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Oferece 28 vagas em diversas cidades do país, proporcionando um salário inicial de R$ 8.453,00;

Advocacia-Geral da União (AGU): Apresenta 9 vagas em todo o país, com uma remuneração de R$ 6.761,72 para uma carga horária de 25 horas semanais.

Passo a passo para inscrição no certame

As inscrições para o aguardado Concurso Unificado já estão abertas e seguem até o dia 6 de fevereiro.

O processo de inscrição é exclusivo e realizado de forma online, por meio do Portal Gov.br. Os candidatos interessados devem ficar atentos aos prazos, pois após o dia 6 de fevereiro não será possível realizar novas inscrições.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade do candidato. Para participantes de nível médio, a taxa é de R$ 60, enquanto para os de nível superior, o valor é de R$ 90.

É importante salientar que o pagamento da taxa é fundamental para validar a inscrição e garantir a participação no processo seletivo.

Todavia, há a possibilidade de isenção da taxa de inscrição para determinados grupos.

Dessa forma, os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), doadores de medula óssea, bolsistas ou ex-bolsistas do Programa Universidade para Todos (ProUni), e bolsistas ou ex-bolsistas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) podem solicitar a isenção.

O edital completo, contendo todas as informações necessárias, está disponível para consulta no Diário Oficial da União.

Cronograma detalhado do aguardado Concurso Nacional Unificado em 2024

Como mencionamos anteriormente, o tão esperado Concurso Unificado abre suas inscrições para candidatos de todo o país no período de 19 de janeiro a 09 de fevereiro de 2024, proporcionando uma grande oportunidade para os participantes.

Assim sendo, confira abaixo o cronograma completo para você se preparar adequadamente:

Inscrições: 19/01 a 09/02/2024;

Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/02/2024;

Divulgação dos Cartões de Confirmação: 29/04/2024;

Aplicação das Provas: 05/05/2024;

Publicação dos resultados das avaliações objetivas preliminares, avaliações discursivas e redação: 03 de junho de 2024;

Divulgação Final dos Resultados: 30/07/2024;

Início do procedimento de convocação para a posse e participação nos Cursos de Formação está agendado para o dia 5 de agosto de 2024.

Ademais, o Concurso Unificado é composto por diversas fases, buscando uma avaliação abrangente dos candidatos: