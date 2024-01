Os 11 melhores navegadores da Web para PC e dispositivos móveis em 2024

Privacidade e segurança são a principal preocupação do itechhacks. Nada é seguro na Internet; Podemos estar pensando que tudo o que acessamos na web é seguro e ninguém fica de olho em nós! Mas isso não é verdade! Existem muitos hackers/espiões/empresas que procuram o interesse dos usuários e espionam seus dispositivos com ofertas falsas. Exigimos privacidade, mas glorificamos aqueles que invadem computadores. Então, aqui compartilhamos os 10 melhores navegadores da Web para acessar a Internet com segurança pela criptografia (HTTPS).



Melhores navegadores seguros para Android | A navegação segura e à prova de hackers nos navegadores da web é uma ponte entre os dispositivos Android e a rede mundial de computadores (www). Portanto, é extremamente importante ter um navegador útil e seguro para o seu dispositivo Android. Existem numerosos navegadores seguros para Android dispositivos, mas nem todos eles são seguros para uso. Tudo que você precisa é de um navegador útil e seguro para o seu dispositivo Android, que fornecerá uma experiência de navegação incrível, como resultados rápidos e navegação segura.

Melhores navegadores da web: Não é nada fácil para você decidir o melhor navegador da web para o seu dispositivo e, portanto, listamos abaixo alguns dos melhores navegadores da web Android que você pode instalar e usar no seu dispositivo Android para uma navegação segura e com ótima experiência. . Então, vamos dar uma olhada nesses navegadores para dispositivos Android e quais recursos exclusivos eles têm a oferecer.

Como funcionam os navegadores da Web?

Veja, esta é uma tarefa bastante fácil desenvolver um navegador simples. Vamos ver como realmente funciona um navegador da web. Quando você insere algo como itechhacks.com, Google.com a solicitação vai para um dos muitos computadores especiais na Internet conhecidos como ‘Servidores de nomes de domínio (DNS). O navegador então envia uma solicitação a esse servidor para a página desejada, usando um padrão chamado Protocolo de transferência de hipertexto ou HTTP. O navegador coleta todas as informações e as exibe no seu computador na forma de uma página da Web.

Como verificar se o site é seguro ou não?

Primeiro verifique se as páginas de login, conta e pagamento estão seguras com SSL (HTTPs)

Verifique um link suspeito sem clicar nele.

O site não solicitará nenhuma senha.

#1 Navegador UC | Melhor navegador da web

Este navegador da web é o mais usado no mundo. Ele fornece vários recursos que podem ser usados. Alguns dos recursos comumente listados são downloads rápidos, bloqueio de anúncios, modo noturno, etc. Além disso, possui uma interface de usuário alucinante que aumenta a navegação confortável na web usando este navegador.

Características

Download rápido

Experiência de usuário tranquila

Economia de dados

Bloco de anúncios

Modo Facebook

Modo noturno

#2 Navegador Firefox | Melhor navegador seguro

Este navegador é fabricado pela Mozilla e é um navegador inteligente, rápido e independente. Além disso, sua privacidade é altamente protegida, pois este aplicativo de navegação privada está equipado com proteção de rastreamento que bloqueia a possibilidade de rastrear sua atividade de navegação. Este navegador da web é limpo e organizado.

Características

Acesse facilmente atalhos para provedores de pesquisa, incluindo Wikipedia, Twitter e Amazon.

Sua privacidade foi atualizada. A Navegação Privada com Proteção contra Rastreamento bloqueia partes de páginas da Web que podem rastrear sua atividade de navegação.

O Firefox também lembra com segurança suas senhas em todos os dispositivos para que você não precise fazer isso.

#3 Ópera Mini | Navegador rápido

Mesmo este é um navegador rápido e seguro que ajuda a proteger seus dados, ao mesmo tempo que permite baixar vídeos de mídias sociais como Facebook, etc. Você também pode bloquear anúncios usando este navegador. Adicionar usos visitados com frequência à tela inicial é um recurso inteligente.

Características

Mantenha muitas páginas abertas ao mesmo tempo com guias.

Todos nós temos páginas que não queremos lembrar de ter visitado. Se não quiser que algo seja salvo em seu histórico, você pode navegar incógnito com guias privadas.

Mude sua pesquisa: atribua seu mecanismo de pesquisa padrão favorito.

#4 Navegador CM

Este é um navegador pequeno em comparação com outros navegadores e oferece recursos iguais ou até melhores do que outros navegadores de tamanhos enormes. É também um navegador seguro e rápido que oferece proteção contra fraudes e exibe resultados otimizados.

Características

Aceleração da velocidade de navegação

Mecanismo de pré-carregamento para acelerar a navegação

Avisa você ao navegar em sites potencialmente fraudulentos ou maliciosos.

Verifica downloads de arquivos apk em busca de malware, mantendo seu dispositivo seguro

Suporta troca de agente de usuário para acessar sites de desktop

segurança e privacidade

#5 Navegador APUS

O recurso atraente deste navegador é que ele acelera a velocidade de carregamento em 60%. Além disso, possui vários recursos, como complementos, incluindo AdBlock, Flash Player, Modo de velocidade, Modo de tela inteira, Modo de navegação anônima, Modo sem imagem, etc. Este navegador também economiza dados em quase 20%.

Características

Velocidade de navegação mais rápida

Modo de velocidade

Modo tela cheia

Adblock

Modo incógnito

Gerenciamento de downloads

Modo de site para desktop

#6 Navegador Chrome | Melhor navegador da web

Este navegador permite pesquisa por voz e também salva até 50% dos seus dados enquanto navega usando este navegador. Este navegador possui uma opção que mostra a sincronização entre dispositivos divergentes para que você possa abrir as mesmas guias e favoritos em diferentes dispositivos, como smartphone, PC e laptop.

Características

Privacidade – use o modo de navegação anônima para navegar sem salvar seu histórico

Economize dados – reduza o uso de dados móveis em até 50% durante a navegação

#7 Navegador Golfinho | Melhor navegador seguro

Este navegador Android oferece resultados rápidos, player de vídeo HTML5, bloqueador de anúncios, barra de guias, barras laterais, navegação anônima e flash player. Você pode alternar facilmente entre mecanismos de pesquisa como Google, Yandex, Duckduckgo, etc. A IU deste navegador Android é fácil de usar e entender.

Características

Leitor Flash

AdBlock (bloqueador de pop-ups)

Pesquisa personalizada

Download rápido

Navegação anônima

Barra de múltiplas guias

Barra lateral de favoritos e complementos

Gestos

#8 Navegador Yandex

este navegador absurdo é bastante elegante e seguro. Ele é carregado com recursos de pesquisa por voz e também suporta compactação de dados. Você pode personalizar este navegador alterando os papéis de parede, o plano de fundo, etc. Ele também fornece bloqueio de anúncios quando integrado a aplicativos de terceiros.

Características

Reduza o uso de dados e acelere o carregamento de páginas da web

Navegue na web com privacidade usando o modo de navegação anônima

#9 Navegador Puffin

Este navegador Android é um gêiser muito rápido que pesquisa resultados resistentes a peles muito rapidamente. Ele também vem com Adobe-Flash-Over-Cloud 24 horas por dia, 7 dias por semana, gratuitamente. Todo o tráfego deste navegador para seu servidor é criptografado e, portanto, é totalmente seguro. Ele economiza até 90% da sua largura de banda ao navegar usando este navegador. Muitos recursos são carregados neste navegador Android.

Características

Modo teatro para vídeos e jogos em Flash

Trackpad e gamepad virtuais

Funções complementares (Pocket, Evernote, Facebook, tradutor e muito mais)

O tema de cores da barra de ferramentas e da barra lateral

Mecanismo JavaScript mais rápido

Experiência web completa (visualização em desktop e celular)

Guia anônima: limpe automaticamente suas atividades de navegação no aplicativo

#10 Próximo navegador

Este navegador Android vem com um complemento incrível, como Evernote, Facebook, Pocket, código QR, captura de tela, PDF, atualização automática, tradução, marcador privado, páginas Deft que o tornam altamente conveniente de usar. Você pode usar o modo noturno para diminuir a luz e navegar sem machucar os olhos. O modo sem imagem economiza seus dados restringindo o carregamento de imagens. Você pode personalizar sua tela inicial facilmente.

Características

Navegue em privado com o modo de navegação anônima, não deixe rastros e proteja sua privacidade.

Personalize a tela inicial para acesso rápido aos seus sites favoritos.

Navegue na web mais rápido do que nunca. Mantém excelente desempenho durante testes de mais de 10.000 velocidades com uma velocidade de abertura inferior a 1,5s.

#11 Navegador TOR | Melhor navegador seguro

TOR é a VPN mais forte, pois é muito difícil rastrear os usuários do Tor. Ao usar o Tor, os resultados da deep net podem ser visualizados. A Deep Net permite que você visualize serviços ocultos baseados na Web, como jogos de azar, armas, hackers e muito mais.

Você pode enviar mensagens e comprar coisas anonimamente. As pessoas usam o Tor para fins lícitos e ilícitos. O Tor possui um complemento embutido para o Firefox, mas, para o Chrome, o Tor pode ser acessado adicionando um botão liga e desliga. As etapas necessárias para adicionar este botão liga e desliga para acessar o Tor no Chrome estão listadas abaixo. O método é bastante simples e pode ser facilmente compreendido e executado.

Características

Orbot é a maneira mais segura de usar a Internet no Android

Qualquer aplicativo instalado pode usar o Tor se tiver um recurso de proxy

Use Orfox, a forma mais anônima de acessar qualquer site, mesmo que normalmente esteja bloqueado, monitorado ou na web oculta

Embrulhar: Estes foram alguns dos melhores navegadores seguros para Android que encontramos e que melhor se adaptam a você. Eles têm recursos incríveis e também são seguros para navegação. Eles até ajudam a salvar seus dados, o que é realmente alucinante. Agora é sua vez de escolher com sabedoria o navegador da web para o seu dispositivo Android.

Se perdemos algum navegador que deveria estar na lista, informe-nos na seção de comentários abaixo. Além disso, conte-nos sobre o seu favorito navegadores seguros para Windows dentre os mencionados acima.