Os Chiefs estão a uma vitória do que nenhum time da NFL fez em 19 anos

Patrick Mahomes, Travis Kelce e a Chefes de Kansas City estão indo para Las Vegas com a chance de uma rara repetição. Os Chiefs venceram Lamar Jackson e o Baltimore Ravens por 17 a 10 no jogo do campeonato AFC no domingo, avançando para o Super Bowl pela quarta vez em cinco anos.

Eles pretendem se tornar os primeiros campeões consecutivos desde Tom Brady e o New England Patriots fez isso após as temporadas de 2003-04.

Kansas City (14-6) enfrentará o Detroit Lions ou o San Francisco 49ers, que se enfrentaram no jogo do campeonato da NFC no domingo à noite.

Os Chiefs se tornarão apenas o terceiro time a jogar quatro Super Bowls em um período de cinco anos. Apenas o Pittsburgh Steelers na década de 1970, o Dallas Cowboys na década de 1990 e os Patriots nas décadas de 2000 e 2010 ganharam três Super Bowls em um período de cinco anos.

Mahomes reuniu os Chiefs para uma vitória de retorno por 38-35 sobre o Filadélfia Eagles no Super Bowl do ano passado. Eles voltaram para vencer os 49ers no Super Bowl após a temporada de 2019. Brady e o Tampa Bay Buccaneers estragaram a nova oferta de Kansas City no ano seguinte.

Andy Reid lidera sua equipe ao quinto Super Bowl

Treinador de chefes Andy Reid liderará o time em seu quinto Super Bowl, empatando com Tom Landry em terceiro lugar, atrás dos nove de Bill Belichick e dos seis de Don Shula. Reid treinou os Eagles quando os Patriots os venceram e repetiram a derrota, há 19 anos.

Mahomes, duas vezes jogador da NFL e MVP do Super Bowlserá titular em seu quarto Super Bowl, empatado com Joe Montana, Terry Bradshaw, Peyton Manning, Roger Staubach e Jim Kelly em terceiro lugar, atrás dos 10 de Brady e dos cinco de John Elway.

A maior questão é se Taylor Swift irá ao Allegiant Stadium para assistir ao namorado no Super Bowl em 11 de fevereiro. Swift, que comemorou com Kelce em campo após a vitória sobre os Ravens, está programada para se apresentar no Japão apenas 24 horas antes do início do jogo.