Os cinco titulares do Suns marcam 112 dos 127 pontos de seu time!

Tele Fênix Sóis‘ Os Três Grandes tiveram que fazer todos os esforços para vencer em Portland (116-127) contra um Blazers dizimado em queda livre. Devin Booker foi o melhor com 34 pontos (13/16 t2, 1/6 t3 e 5/5 tl), 6 rebotes e 7 assistências, Kevin Durant contribuiu com 21 pontos (6/11 t2, 2/5 t3 e 3/3 tl), 5 rebotes e 6 assistências, e Bradley Beal somou 23 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. Allen (20+4) e Nurkic (14+13) completaram o cinco titular do Suns, que marcou 112 dos 127 pontos de sua equipe, enquanto o banco (15 pontos entre cinco substitutos) foram meros extras.

LeBron James desperta curiosidade ao apresentar Wembayama em um novo vídeo

Apesar de tudo, os desesperados Blazers resistiram. Eles estavam à frente no placar (33-26) e depois de perder por 17 pontos, ficaram apenas quatro pontos atrás no meio do último quarto com o brilhantismo do estreante Scoot Henderson (33 pontos e 9 assistências). Um feito tremendo já que só tinham oito jogadores disponíveis, como Grant e Thybulle não jogou por motivo de doença e DeAndre Ayton, seu pivô titular, está ausente há 11 jogos, mas pode voltar para o próximo jogo. Foi a oitava derrota dos Blazers, que estão em 18º lugar no Oeste, depois de perder oito dos últimos 10 jogos.

Treinador de Portland Billups Chauncey lamentou as derrotas, mas parabenizou seu time pelo espírito de luta: “Estávamos com muita falta de jogadores, obviamente, no jogo, mas eu disse aos rapazes: ‘Joguem rápido, divirtam-se, compartilhem a bola e ajudem uns aos outros na defesa. Basta jogar solto ‘. E eles fizeram e foi muito divertido. “

Mais irritado estava o técnico do Suns Frank Vogel, que ficou muito zangado com a natureza descontraída de seu time no final, que permitiu aos Blazers voltarem. “Ficamos desleixados com o basquete”, disse ele. “Quando você tem vantagem no quarto período, o outro time aumenta a pressão e temos que lidar com isso melhor do que fizemos esta noite.”

Beal apoiou as palavras de seu treinador. “Acho que o mais importante é permanecer agressivo”, disse ele. “Estávamos demasiado passivos, demasiado relaxados, demasiado confortáveis; só temos de ser mais agressivos e continuar a pisar no acelerador para encerrar os jogos muito melhor.”