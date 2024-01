GO apresentador do ood Morning Football, Kyle Brandt, gerou polêmica com um discurso retórico sobre Taylor Swift à frente do Chefes de Kansas City x Buffalo Bills jogo de playoff.

O ícone pop, conhecido por apoiar o namorado Travis Kelce nos jogos da NFL, tem enfrentado críticas de fãs e analistas que associam sua presença ao Chefes‘perdas.

Na preparação para o confronto entre Chiefs e Bills, Brandt sugeriu que Swift poderia ter mais em comum com o quarterback do Bills, Josh Allen, do que com Kelce, citando diferenças estatísticas em Kelcedesempenho entre as temporadas de 2022 e 2023.

Observações de Brandt

Kelce teve menos touchdowns, jardas recebidas e recepções em 2023 em comparação com o ano anterior. Brandt também traçou paralelos entre a base de fãs de Swift, Swifties, e a Bills Mafia, descrevendo ambos como “massas alarmantemente leais que se reunirão ferozmente”.

“Francamente, acho que Taylor Swift apareceu em mais jogos do Chiefs do que Travis Kelce“, disse Brandt ao ‘Good Morning Football’.

“Taylor Swift tem mais em comum com Josh Allen e os Buffalo Bills. [They] tenha amigos leais que sejam ícones destemidos e amados e que sempre os protejam [and both had their] momento de triunfo tirado deles, mas os tornou maiores e mais fortes.”

O discurso alimentou discussões sobre superstições e dinâmicas de torcedores nos esportes, com alguns achando os comentários de Brandt dignos de arrepios, enquanto outros se envolveram no debate contínuo sobre o impacto de Swift no Chefes‘jogos.