Os criadores da temporada final de ‘Game of Thrones’ se defendem das críticas: é como uma droga

Fou muitos é considerado o melhor série de TV de todos os tempos, embora a unanimidade fosse ainda maior se as últimas temporadas tivessem estado a par das campanhas anteriores.

Mesmo assim, ‘A Guerra dos Tronos’ conseguiu ser uma das séries de maior sucesso deste século e seus spin-offs como ‘Casa do Dragão’ e, aquele ainda em produção, ‘Neve’, continua a suscitar as mesmas expectativas do seu antecessor.

Mais de cinco anos se passaram desde que a oitava e última temporada da série foi ao ar e ainda há fãs que continuam a criticá-la ferozmente. David Benioff e DB Weiss estão imersos na promoção do Netflix ‘O problema dos três corpos’ e depois de muito tempo, eles queriam sair na frente das críticas ao seu trabalho na série da HBO.

As críticas sobre ‘Game of Thrones’

Ambos revelaram que a produtora tentou contratá-los para ‘Casa do Dragão’, mas revelaram que nem viram a primeira temporada da série. ‘A Guerra dos Tronos’ foi o suficiente para eles.

“Você sempre espera que todos amem tudo o que você faz e teria sido ótimo se 100% das pessoas gostassem, mas não amaram.” Benioff disse em entrevista ao The Hollywood Reporter sobre a última temporada.

Diante da toxicidade criada em torno do programa, o produtor tomou a decisão de bloquear a negatividade em torno de sua vida.

“A última vez que me pesquisei no Google foi em 2013, e o nível de estresse em nossas vidas caiu 50%. Os comentários são como uma droga, fazem você se sentir estranho, você range os dentes e fica nervoso o tempo todo ,” ele adicionou. “Então, quando parei de procurar, minha vida mudou da noite para o dia.”

A Internet não é toda a verdade

Ambos os showrunners concordam que seu trabalho pode receber críticas, mas também revelam que a situação era totalmente oposta quando encontraram fãs da série em todos os lugares. A Internet nunca representou toda a sociedade.

“Há algo acontecendo no mundo online que leva as coisas para uma direção mais agressiva”, Weiss adicionado.