Os Falcons demitem o técnico Arthur Smith horas depois de completar a terceira temporada consecutiva de 7 a 10

Artur Smithque herdou um projeto de reconstrução em seu primeiro NFL trabalho de treinador principal e não conseguiu levantar Atlanta da seca nos playoffs, foi demitido na noite de domingo, horas depois de completar sua terceira temporada com o Falcões.

Smith, o filho de 41 anos de FedEx fundador Fred Smith, foi 7-10 em cada uma de suas três temporadas. A derrota dos Falcons por 48-17 em Nova Orleans foi a segunda derrota consecutiva que selou o destino de Smith, após uma derrota por 37-17 em Chicago.

Os Falcons registraram seis temporadas consecutivas de derrotas desde sua última aparição nos playoffs em 2017.

Smith foi contratado pelos Falcons em 2021, após uma passagem de uma década como assistente do Titãs do Tennesseesubindo para se tornar seu coordenador ofensivo.

Arthur Smith nunca conseguiu um QB confiável

Smith não sentiu muita pressão depois de suas duas primeiras temporadas de derrotas, enquanto Atlanta lidava com grandes questões de teto salarial depois de trocar dois defensores de longa data da franquia: o quarterback Matt Ryan e receptor Júlio Jones.

As expectativas em Smith cresceram imensamente nesta temporada, com o proprietário Arthur Blank deixando claro que ele não esperava nada menos do que a primeira viagem do time aos playoffs desde 2017, depois de uma onda de gastos com agente livre para melhorar a defesa e usando três escolhas consecutivas entre os 10 primeiros no draft em criadores de jogo ofensivos Kyle Pitts, Drake Londres e Gergelim Robinson.

Mas Smith nunca conseguiu jogar como zagueiro confiável, alternando entre Desmond Cavaleiro e Taylor Heinicke esta estação. Seu último destaque em Atlanta será gritar com o Santos treinador.