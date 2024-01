Os fãs acreditam que Travis Kelce proporá casamento a Taylor Swift no Super Bowl LVIII

Taqui está a especulação entre os fãs sobre um potencial Travis Kelce proposta para Taylor Swift no Super Bowl LVIII, seguindo o Chefes de Kansas City‘ vitória no jogo do campeonato AFC contra o Baltimore Ravens. O relacionamento deles parece estar avançando rapidamente, gerando especulações sobre um gesto romântico no campo de futebol.

RELACIONADO:

Alguns sugerem que Kelce pode se aposentar após a temporada, tornando a proposta ainda mais significativa. Apesar dos desafios logísticos devido RápidoNa agenda da turnê internacional, os fãs estão esperançosos de que ela compareça ao jogo, mesmo com um cronograma apertado.

Com RápidoCom o acesso da China a jatos particulares, a viagem de Tóquio a Las Vegas, onde será realizado o Super Bowl, é viável, mas exigente.

Reação dos fãs ao cenário

Taylor Swift diz a Travis Kelce ‘Eu não dou a mínima’ depois do beijo na câmera

Rápido teria apenas cinco dias antes de precisar retornar ao exterior para seu próximo show. Apesar dos desafios, os fãs antecipam Rápido fará a viagem, especialmente se houver uma proposta nos planos. É uma jornada que vale a pena fazer para um momento tão significativo.

“Se o Chefes vencer, eu não descartaria que os roteiristas da NFL tivessem Travis Kelce ajoelhar-se no meio-campo e propor Taylor Swift”, escreveu um fã no X.

Outro acrescentou: “Todos estão ansiosos para assistir Travis Kelce ganhar o MVP do Super Bowl, propor imediatamente e deixar Taylor Swift segurar o troféu do Super Bowl?”

“Tenho o roteiro atualizado”, escreveu um terceiro. “O Chefes vai ganhar o superbowl novamente. Travis irá propor Taylor. Travis se aposenta e vai estrelar todos os comerciais que passarem na sua TV.”