Os fãs do Reddit avaliam: Kayla Nicole está ‘delirando’ em suas ações em meio ao relacionamento de Travis Kelce e Taylor Swift?

Travis Kelceo relacionamento com Taylor Swift tem ganhado as manchetes, especialmente à luz de sua ex-namorada Kayla Nicoleações recentes. Apesar de expressar anteriormente o desejo de deixar Kelce, a recente atividade de Nicole nas redes sociais gerou especulações entre os fãs.

A decisão de Nicole de curtir um clipe de Travis e Jason Kelcepodcast de, “New Heights”, com a esposa de Jason Kelce, Kylie, levantou as sobrancelhas. Este movimento parecia contraditório com suas declarações anteriores sobre não querer ser associado a Travis Kelce. Alguns fãs chegaram ao ponto de rotular suas ações como ‘desesperadas’.

No Reddit, os fãs expressaram seu ceticismo sobre os motivos de Nicole. Uma fã sugeriu que ela estava “delirando” se acreditasse que a reconciliação com Travis Kelce era uma possibilidade. Os comentários refletiram as reações mistas dos fãs em relação ao comportamento recente de Nicole.

Além disso, a atividade de Nicole nas redes sociais também incluiu deixar de seguir Patrick e Brittany Mahomes depois de seu rompimento com Kelce. Esta mudança foi particularmente notável porque Nicole era amiga do Mahomes casal, como evidenciado por suas interações anteriores nas redes sociais. No entanto, depois que Kelce tornou público seu relacionamento com Taylor Swift, Nicole optou por se distanciar dos Mahomes.

Suas postagens geram polêmica

Em uma postagem abordando o rompimento de amizades, Nicole reconheceu a dificuldade de se separar de pessoas que já foram importantes em sua vida. Ela enfatizou a importância de se permitir o luto e ao mesmo tempo apreciar as amizades que perduram e o potencial para novas conexões.

Curiosamente, Nicole continuou a seguir e a interagir com Kylie Kelce nas redes sociais, apesar de seu relacionamento anterior com Travis Kelce. Isso levantou questões sobre a possível influência da presença de Swift na vida de Kelce nas ações de Nicole.

No geral, o desenrolar da dinâmica entre Travis Kelce, Taylor Swift e Kayla Nicole cativou a atenção dos fãs e gerou discussões sobre relacionamentos e comportamento nas redes sociais.