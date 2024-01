Os fãs dos Cowboys deixam o AT&T Stadium em massa antes do quarto período contra os Packers

Dallas Cowboys os fãs deixaram o AT&T Stadium em massa no domingo, antes mesmo do início do quarto período e com seu time já atrás do Green Bay Packers 41-16 para não avançar para o Rodada Divisional NFC.

Os fãs dos Cowboys deixaram o local mais rápido do que chegaram. Sabe-se que quem assiste aos jogos no AT&T Stadium corre para o lobby e para seus assentos, o que mais uma vez aconteceu contra os Packers.

Os fãs tiveram o mesmo senso de urgência ao sair, com um usuário nas redes sociais brincando que queriam evitar o trânsito, já que vencer Green Bay não era mais uma opção.

Os torcedores que deixaram o AT&T Stadium mais cedo poderiam ter se arrependido de sua decisão se o Dallas tivesse completado a recuperação no quarto período.

Cowboys quase completam retorno contra Packers

O placar final de 48-32 a favor dos Packers não conta toda a história, mas se alguns chutes laterais tivessem agradado aos Cowboys, talvez fosse diferente.

Treinador principal dos Packers Matt LaFleur ainda tive que inserir Jordão Amor e Arão Jones de volta ao jogo depois de já colocá-los no banco na hora do lixo.

Green Bay conseguiu segurar a vitória e Jerry Jones pode ser forçado a limpar a casa na próxima temporada.