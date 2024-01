Os gerentes de Travis Kelce dizem que o relacionamento de Taylor Swift não é um golpe publicitário

Tirem os chapéus de papel alumínio, pessoal – Travis Kelce dar Taylor SwiftO romance de NÃO é um golpe publicitário… de acordo com os empresários do astro do Kansas City Chiefs, que afirmam que o relacionamento nunca fez parte de seu “plano” para torná-lo famoso.

Claro, tem havido especulações em torno de Tayvis desde que a estrela pop começou a aparecer aos jogos de Kelce no início desta temporada … com muitos questionando se a união foi realmente apenas para ter influência.

André dar Aaron Eanes – que cuidava dos assuntos comerciais de Kelce – deu uma entrevista ao New York Times sobre seu cliente ter disparado para a fama no ano passado… e eles dizem que sempre tiveram como objetivo tornar o bicampeão do Super Bowl maior do que o atleta médio.

“As pessoas me dizem: ‘Cara, foi um ano louco’”, disse Aaron ao canal. “Quando eu digo: ‘Na verdade, não é tão louco’, as pessoas me olham de forma estranha. É porque é fácil quando você tem um plano. Estamos executando esse plano.”

A estratégia deles levou a inúmeros comerciais, um portfólio de negócios expandido e um show de apresentador do “Saturday Night Live”… mas a equipe de Kelce insiste que namorar o maior músico do planeta não estava em seu cartão de bingo de 2023.

Swift disse anteriormente Tempo seu novo relacionamento foi o resultado de Kelce a ter criticado por não tê-lo conhecido antes ou depois do show no Arrowhead Stadium… e eles se conheceram logo depois – tornando-se um casal completo, até mesmo passando as férias juntos.



