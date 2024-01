Os irmãos de Dak Prescott e Micah Parsons criticam os fãs dos Cowboys e querem que eles sejam negociados o mais rápido possível

Tele é o resultado do Dallas Cowboys‘ derrota nos playoffs na primeira rodada para o Green Bay Packers não tem sido bonito. Ninguém esteve a salvo das críticas: desde Mike McCarthy para Dak Prescott para Micah Parsons.

Justificadas ou não, as críticas começaram a irritar muitas pessoas, incluindo membros da família dos jogadores.

As famílias de Dak Prescott e Micah Parsons estão cansadas dos fãs dos Cowboys

Tad Prescottirmão de Dak, acessou o Twitter no sábado para falar sobre seu descontentamento com os fãs dos Cowboys.

Surpreendentemente, ele só tinha grandes coisas a dizer sobre a própria organização. Sua carne está diretamente com “os chamados fãs“.

Enquanto isso, o irmão de Parsons Terrence fez um discurso retórico nas redes sociais na sexta-feira, defendendo Micah e chamando a atenção dos fãs também. E ele adicionou uma chance à organizaçãotambém.

Terrence ligou para os fãs “falso” e “desinformado“em uma avalanche de postagens. Mais preocupante, ele sugere um possível saída para Micah.

Parsons está sob contrato por mais uma temporada e a equipe pode escolher sua opção de quinto ano nesta entressafra, mas o pass-rusher estrela está devido a uma extensão massiva e ele pode optar por resistir antes da temporada; uma estratégia que funcionou para outros defensores importantes nos últimos tempos.

Prescott, por outro lado, ainda tem mais um ano de contrato, mas contará com uma enorme US$ 59 milhões contra o limite em 2024 se o contrato permanecer intacto. É esperado que Jerry Jones assinará um novo acordo com Prescott.

Mas e se Prescott e Parsons optarem por sair nesta entressafra? Agora isso seria um espetáculo para ser visto.