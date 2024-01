Os Leões adicionam um agente livre importante – ele pode fazer a diferença em sua busca pelo Super Bowl?

Tele Leões de Detroit estão fazendo uma adição potencial para mudar o jogo em seu ataque antes do jogo de domingo Jogo do campeonato NFC contra o São Francisco 49ers. Detroit está contratando o veterano tight end Zach Ertz ao seu time de treino – com o objetivo de elevá-lo a tempo para a disputa decisiva em Estádio Levi’s.

Ertz tem sido um agente livre desde o Cardeais do Arizona atendeu seu pedido para ser libertado em 30 de novembro. Havia uma expectativa inicial de que Ertz faria um retorno dramático ao Filadélfia e jogar para o Águias mais uma vez, mas os campeões da NFC da temporada passada foram eliminados em Fim de semana super curinga — enquanto o Leões poderia ocupar o seu lugar como o novo porta-estandarte da conferência.

Da crise do deserto à disputa do Super Bowl

Ertz começou sua carreira nos Eagles e ganhou um Super Bowl lá após a temporada de 2017 – a primeira de três seleções sucessivas para o Pro Bowl Para o primeiro Stanford estrela. Ele permaneceu na Filadélfia até a temporada de 2021, quando o Cardeais o adquiriu em uma negociação durante a temporada.

No entanto, Arizona lutou ao longo das temporadas de 2022 e 2023, levando ao pedido de Ertz para uma mudança de cenário. Ertz fez 27 recepções para 187 jardas e marcou um touchdown durante a temporada regular, o que não é o tipo de forma que mereceria outra indicação ao Pro Bowl, mas mostra que o jogador de 33 anos ainda tem algo no tanque.

Ertz jogará contra o 49ers?

O interesse dos Leões em Ertz deriva de preocupações em torno do tight end secundário Brock Wrightque sofreu uma lesão no antebraço durante a vitória do Detroit por 31 a 23 sobre o Bucaneiros de Tampa Bay domingo à tarde. Além de Wrighta disponibilidade questionável de avançar, começando no tight end Sam LaPorta tem jogado com o joelho esquerdo hiperestendido desde o final da temporada regular.

O ataque de Detroit seria severamente impactado se algo mais acontecesse A portaum novato que está entre os melhores jogadores em sua posição no NFL. Se tudo correr bem durante a semana, os Leões provavelmente adicionarão Ertz ao elenco ativo no próximo fim de semana, em preparação para os snaps no domingo – quando os Leões terão uma surpresa em mente contra o primeiro colocado 49ers.