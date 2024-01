Os Leões poderiam vencer o Super Bowl? A estatística que prevê a improvável glória de Detroit

EUNos últimos 12 meses nos esportes dos EUA, algumas franquias venceram seus primeiros campeonatos, quebrando longas secas de títulos como o rangers do Texas na MLB e no Nuggets de Denver na NBA, que foram campeões pela primeira vez no ano passado.

Nesta temporada na NFL, a mesma situação poderia ocorrer, pois o Super Bowl poderia ser alcançado por um time que, embora tenha sido formado na década de 1950, nunca conseguiu levantar o Troféu Vince Lombardi, o Leões de Detroit.

Aqueles que nunca ganharam um Super Bowl

O Leões de Detroit avançou para o jogo do campeonato NFC contra o São Francisco 49ers depois de derrotar o Bucaneiros de Tampa Baytentando chegar ao primeiro Super Bowl de sua história, o único time da NFC até agora que nunca chegou ao Big Game.

Por outro lado, o Notas de búfalo também poderiam estar na disputa para serem campeões pela primeira vez, mas foram eliminados no domingo em uma derrota por 27-24 para seu inimigo, o Chefes de Kansas City.

Times que nunca ganharam o Super Bowl

Minnesota Vikings

Notas de búfalo

Cincinnati Bengals

Carolina Panteras

Falcões de Atlanta

Carregadores de Los Angeles

Titãs do Tennessee

Cardeais do Arizona

Cleveland Browns

Leões de Detroit

Houston Texanos

Jaguares de Jacksonville

Por outro lado, das equipes ainda vivas que conquistaram o Troféu Vince Lombardi, a São Francisco 49ers são os vencedores mais frequentes com cinco, enquanto o Chefes de Kansas City tem três, e o Corvos de Baltimore tem dois em sua história.