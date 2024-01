Os Melhores Prêmios 2023: Quando são, que horas e onde assistir à gala da FIFA na TV?

Futebol torcedores de todo o mundo estão se preparando para um dos eventos mais esperados do calendário do futebol, o The Best FIFA Football Awards 2023. Marcado para acontecer em Londres na segunda-feira, 15 de janeiro, a gala promete emoção, glamour e a celebração do futebol excelência.

Quando e onde assistir O Melhor?

A gala da FIFA 2023 está programada para começar às 14h30 ET/11h30 PT na segunda-feira, 15 de janeiro. Para os telespectadores do Estados Unidosa oitava edição deste prestigiado evento será transmitida pela Fox Sports 2.

Quem não tem TV a cabo pode transmitir a cerimônia na fuboTV, que oferece um teste gratuito para novos usuários. Adicionalmente, FIFAO próprio serviço de streaming da FIFA, FIFA+, também fornecerá cobertura ao vivo, garantindo que fãs de todo o mundo possam assistir à gala.

O que esperar do evento?

Os melhores prêmios de futebol da FIFA não se trata apenas de reconhecer os melhores jogadores, treinadores e equipes; eles são uma celebração do apelo e influência global do esporte. Desde gols impressionantes e habilidades de tirar o fôlego até momentos de espírito esportivo e paixão, a gala resume a essência do futebol.

Espera-se que a cerimônia deste ano seja repleta de estrelas, com a presença dos melhores jogadores de futebol, treinadores e dirigentes do mundo. A premiação destacará desempenhos marcantes do ano passado, homenageando aqueles que se destacaram nos maiores palcos do futebol.

O evento contará com diversos prêmios, incluindo o cobiçado Jogador do ano masculino e feminino da FIFA, Prêmio Puskas de melhor gol e prêmios de Melhor Treinador Masculino e Feminino da FIFA. O FIFPRO World XI também será anunciado, apresentando os jogadores que tiveram o impacto mais significativo no ano passado.

Estas são as categorias: