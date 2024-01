Os melhores ralis de Michigan no Rose Bowl para derrotar o Alabama e avançar para o Campeonato Nacional CFP

Coro Blake correu para um touchdown de 17 jardas no segundo snap da prorrogação, e o melhor colocado Michigan avançou para o seu primeiro Jogo do campeonato de playoffs de futebol universitário com um 27-20 vitória sobre o quarto colocado Alabama no Tigela Rosa na segunda-feira.

A defesa do Michigan encerrou apenas o segundo jogo da prorrogação nas 110 edições do Rose Bowl quando o quarterback do Alabama Jalen Milroe foi enfaticamente parado sem ganho quando tentou chegar furtivamente ao meio na quarta descida do Michigan 3.

Wolverines disputarão o primeiro campeonato em mais de um quarto de século

Treinador Jim Harbaughde Carcajus (14-0) disputará o primeiro título nacional da sua escola desde 1997 contra Washington ou Texas em 8 de janeiro em Houstonmas só depois de um retorno tardio e um final de arrepiar o Avô de todos eles.

Roman Wilson fez uma recepção de TD de 4 jardas faltando 1:34 para o fim do tempo regulamentar para os Wolverines, que não haviam marcado no segundo tempo até aquela corrida corajosa de 75 jardas liderada por JJ McCarthy.

Coro então precisou de apenas dois snaps para marcar na primeira prorrogação, quebrando tackles e girando descontroladamente em sua segunda corrida para a end zone.

Milroe conectado com Jermaine Burton no Michigan 3 no terceiro gol na prorrogação, e o Alabama se apoiou na capacidade atlética de seu quarterback na jogada final – mas Milroe correu direto para uma defesa do Michigan que estava esperando por ele.

Jase McClellan correu para 87 jardas e dois touchdowns para o Alabama (12-2), que ficou dolorosamente aquém da chance de jogar pelo Nick SabanSétimo título nacional na escola. O Maré liderou por 20 a 13 Will ReichardO Field Goal de 52 jardas faltava 4:41 para o fim, mas sua defesa não conseguiu preservar a liderança.

McCarthy passou para 221 jardas e três touchdowns para Michigan, ganhando o Jogador ofensivo do jogo prêmio. Milroe passou para 116 jardas e correu para 63 para o Tide, cuja seqüência de 11 vitórias consecutivas terminou.

A defesa do Alabama também não conseguiu intervir em momentos importantes para impedir Corum, que recebeu um passe inicial do TD e depois correu para 83 jardas, coroado por seu heroísmo na prorrogação. Corum está no Michigan há três partidas consecutivas no PCPmas ele mal jogou há dois anos, quando os Wolverines foram derrotados por Geórgiae ele ficou ferido quando eles ficaram chateados com TCU ano passado.

Os Wolverines também sobreviveram a alguns erros potencialmente desastrosos que minaram seus longos períodos de superioridade neste confronto – incluindo um chute muffado de Jake descongelarque foi abordado no Michigan 1 faltando 43 segundos para o final do tempo regulamentar e por pouco evitou o que teria sido uma das seguranças mais espetaculares da história do futebol.

Michigan é o sexto colocado consecutivo em primeiro lugar a vencer seu jogo semifinal nos 10 anos de existência do CFP.

Michigan está a uma vitória de alcançar o objetivo principal estabelecido por Harbaugh quando ele retornou à sua alma mater em 2015, depois que sua meteórica carreira de treinador explodiu com o 49ers. O ex-quarterback dos Wolverines estava determinado a restaurar a proeminência e domínio nacional de sua escola, mas não ganhou Dez Grandes títulos em suas primeiras seis temporadas em meio à frustração de uma base de fãs que esperava que as coisas acontecessem mais cedo.

Michigan está na elite desde 2021, ganhando três títulos consecutivos de conferências e avançando para três Jogos decisivos. Os Wolverines perderam as duas primeiras semifinais, mas finalmente alcançaram o maior palco do esporte após a segunda temporada regular invicta consecutiva.

E eles fizeram isso nesta temporada com Harbaugh servindo um par de suspensões de três jogos – o segundo sobre alegações de roubo de sinais e observação no jogo.