Os novos Brady e Gronkowski: Patrick Mahomes e Travis Kelce podem fazer história contra os Bills

Patrick Mahomes e Travis Kelce enfrentarão um desafio no domingo que não enfrentaram antes desde Mahomes tornou-se o Chefes de Kansas City‘ começando como zagueiro em 2018. A dupla de superestrelas jogará um jogo de playoff fora de casa pela primeira vez como o Chefes visite a Notas de búfalo em um Playoff divisional da AFC confronto final – e haverá história em jogo quando o Cidade de Kansas O ataque entra em campo pela primeira vez.

Com mais uma conexão na end zone entre Mahomes e Kelceesta dupla de quarterback e tight end se tornará a de maior sucesso na história do NFL playoffs – superando o lendário Tom Brady–Rob Gronkowski emparelhar Nova Inglaterra e Baía de Tampa. Além de uma chance de atingir a marca de todos os tempos da NFL, uma conexão de touchdown entre Mahomes e Kelce ajudaria os Chiefs a vencer seu primeiro jogo de playoff fora de casa desde janeiro de 2016 – o final da primeira temporada de 1.000 jardas de Kelce.

Travis Kelce descreve o frio no jogo contra os Dolphins: “Foi chocante como estava frio”

A combinação de maior sucesso de todos os tempos?

Mahomes e Kelce podem empatar um recorde estabelecido por Brady e Gronkowski para o maior número de touchdowns nos playoffs de uma dupla de quarterback e recebedor na história da NFL. Brady e Gronk se uniram para um touchdown na pós-temporada 15 vezes entre 2011 e 2021 – vencendo três Super Bowls no processo.

Os Chiefs já venceram dois Super Bowls com Mahomes no centro e Kelce – que começou sua carreira na NFL pegando passes de Alex Smith em Kansas City – já conseguiu mais touchdowns nos playoffs em sua carreira (16) do que Gronkowski (15). Esses dois serão introduzidos no Hall da Fama do Futebol Profissional algum dia, junto com Brady e Gronkowski – e todos os quatro se juntarão Joe Montana e Arroz Jerryo lendário São Francisco 49ers dupla que por muito tempo deteve o recorde de touchdowns nos playoffs.

Kelce conseguirá se libertar contra a defesa do Buffalo?

Kelce ganha a vida – de alguma forma – sempre estando aberto, encontrando bolsões na defesa onde pode virar e pegar uma bola precisa de Mahomes. Mas o Contas‘A defesa de passe é uma das melhores da NFL e pode dificultar a vida do astro tight end.

Búfalo classificado sétimo em jardas de passe permitidas durante a temporada regular e apenas uma equipe permitiu menos touchdowns de passe que o Contas. A defesa manteve Pittsburgh Steelers quarterback Mason Rodolfo para 229 jardas no ar e o interceptou uma vez durante a rodada de wild card, ajudando Buffalo a vencer seu sexto jogo consecutivo.

O ataque de Mahomes e dos Chiefs apresenta uma proposta mais perigosa do que aquilo que Rodolfo e Pitsburgo conseguimos oferecer na segunda-feira, mas Kansas City terá que conquistar seu lugar no Jogo do Campeonato AFC contra o búfalo em brasa.