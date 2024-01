Os novos planos de Elon Musk incluem moldar X para ter participação no jogo de apostas esportivas, por relatório

Elon Musk vem fazendo mudanças no Twitter desde o dia em que comprou a empresa. Agora ele participará de apostas esportivas depois que decidiu fazer parceria com a MGM Sportsbook, já que as estatísticas de apostas serão apresentadas na plataforma.

De acordo com Kylie Robinson, X está em conluio com um grande número, já que a MGM é um dos anunciantes mais populares da televisão, enquanto compete com DraftKings, FanDuel, ESPN Bet, e outros.

Elon Musk fez parceria com a MGM Sportsbook

Robinson abordou a importância do momento do anúncio com o Super Bowl que é uma das apostas esportivas mais proeminentes do ano daqui a apenas duas semanas, uma plataforma perfeita para o Twitter esportivo estar no topo, porém, provavelmente será chamado de maneira diferente que agrada ao Sr. Musk.

Robinson afirmou que “Isso ocorre em um momento importante para ambas as empresas, com o Super Bowl da NFL a apenas duas semanas de distância. Os eventos ao vivo são onde reside a força do X. A plataforma obteve um recorde de 28,4 milhões de tweets durante a transmissão em 2015, por exemplo.”

“No entanto, depois que o proprietário do X, Elon Musk, cortou a maior parte do pessoal da empresa, a plataforma foi afetada por interrupções durante eventos de alto tráfego, como o Super Bowl – até travou durante o show do intervalo do ano passado..” Robinson elaborou: “Antes do grande evento em 2023, outra interrupção ocorreu, e Musk enviou um e-mail à equipe para parar de desenvolver novos recursos, “em favor de maximizar a estabilidade e robustez do sistema, especialmente com o Super Bowl chegando”, como a Fortune relatou pela primeira vez .”

Não é nenhum segredo que desde que Elon Musk comprou a empresa em 2022, X perdeu valor significativoe embora ele tenha afirmado que X precisava de dinheiro para sobreviver, Musk alegou que estava sendo chantageado com publicidade, dizendo-lhes para “vão se foder” e eles seriam responsáveis ​​pelo fim da empresa.