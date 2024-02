Os pais de Courtney Clenney sabiam que os promotores estavam monitorando seus textos

Reproduzir conteúdo de vídeo



Courtney ClenneyOs pais de Júlia já suspeitavam que os promotores no caso do assassinato de sua filha estavam atentos às suas comunicações… isso antes mesmo de serem acusados.

O negócio é o seguinte… TMZ realmente entrevistou Kim dar Débora Clemente recentemente, para um novo documentário que será exibido em 2 semanas – que se aprofunda no caso e apresenta imagens/insights nunca antes vistos sobre o relacionamento de CC com Christian Obumseli.

À luz da situação de Kim e Deborah preso esta semana – com a aplicação da lei acusando-os de crimes informáticos por supostamente acessando o laptop de Christian depois que ele foi morto – analisamos nossas filmagens e encontramos uma pepita fascinante… ou seja, eles sabiam que estavam sendo monitorados!

Confira este trecho exclusivo de nossa reunião com eles… você pode ver que eles sentem que a promotoria no caso de Courtney não só quer saber de sua filha – mas também de eles.

Como Deborah nos explicou, ela diz que as autoridades policiais têm monitorado suas mensagens e conversas com Courtney – observando, com bastante clareza, que ela sabe que elas estão sendo gravadas. Deborah também diz acreditar que a promotoria estaria disposta a fazer e usar qualquer coisa que dissessem uns aos outros contra eles no caso… e isso aconteceu.

FWIW, os Clenneys não nos reconheceram nada sobre o laptop, especificamente, mas eles já estavam telegrafando o fato de que sabiam que os promotores supostamente queriam isso para eles – o que torna o fato de que eles acabaram sendo presos de qualquer maneira ainda mais impressionante .

Claro, já sabemos que os Clenneys não acreditam que tenham feito nada de errado neste caso – fontes com conhecimento direto nos disseram que eles acham que as acusações de informática são falsas… embora as autoridades estejam acusando de acessar ilegalmente algo que não lhes pertencia. Isso ficou claro nos documentos de cobrança.

Os Clenneys ainda estão sob custódia e deveriam ser indiciados hoje no Texas também… com as autoridades da Flórida querendo extraditá-los o mais rápido possível.

Disseram-nos que os advogados de Courtney tentarão tirá-los da prisão – mas a coisa toda é bastante fluida neste momento. Não está claro se/quando tudo vai acontecer, mas estamos mantendo um olhar atento sobre os procedimentos à medida que eles se desenrolam.

De qualquer forma, mais será revelado nos próximos dias – e quando nosso documento for ao ar em fevereiro. 12 … teremos mais respostas até lá também. O documentário se chama ‘Killer OnlyFans Model: Deadly Love Story’… e vai ao ar em 2 semanas na FOX às 21/08.



