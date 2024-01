Os Swifties estão em pé de guerra! Deepfakes da cantora causam indignação nas redes sociais

Taylor Swift é uma das figuras mais reconhecidas do momento. No entanto, esse sucesso é uma faca de dois gumes porque, assim como lhe trouxe fama e fortuna, também lhe causa muitas vezes dores de cabeça, como as imagens perturbadoras geradas por IA que circulam na internet há dias.

As imagens mostram a cantora em situações hipersexualizadas, mais focadas em seu relacionamento recente com o Chefes de Kansas Cityatravés do namorado, tight end Travis Kelce.

Reportagens da imprensa afirmam que as imagens foram geradas no infame site pornográfico Celebridade Jihad, mas a partir daí, eles logo saltaram para as redes sociais. Por alguns dias, essas imagens apareceram repetidamente nas linhas do tempo de X e Instagramprovocando a fúria dos fãs da cantora.

Swifties chamam às armas

Uma infinidade de postagens expressaram sua indignação com as imagens. Um dos mais eloquente pergunta, “Como isso não é considerado agressão sexual? Não posso ser o único que está achando isso esquisito e desconfortável?”

E continua: “Estamos falando sobre o corpo/rosto de uma mulher sendo usado para algo que ela provavelmente nunca permitiria/se sentiria confortável. Como não há regulamentos ou leis que impeçam isso?”

Outro fez uma chamada enérgica: “Vou precisar de todo o adulto Swiftie comunidade para entrar no Twitter, pesquise o termo ‘Taylor Swift IA,’ clique na guia de mídia e denuncie cada foto pornográfica gerada por IA de Taylor que eles podem ver porque estou farto dessa besteira. Junte tudo Elon!”

Eles não foram os únicos, expressou outro, “Quem está fazendo esse lixo precisa ser preso. O que vi é absolutamente repulsivo, e esse tipo de merda deveria ser ilegal… PRECISAR para proteger as mulheres de coisas como esta.”

Os EUA têm legislação sobre o assunto

Embora falte regulamentação em nível federal, estados como Geórgia, Havaí, Virgínia, Nova York, Minnesotae Texas têm leis contra a chamada pornografia deepfake. Em Califórnia e Illinoisas vítimas podem processar os criadores por difamação.

O infame site onde as imagens foram geradas está sob constante ataque de ONGs e ativistas dos direitos das mulheres, mas continua a operar, enquanto os meios de comunicação social onde as imagens são divulgadas, como Instagram, Reddit, 4Chane Xforam esmagados pela avalanche de imagens.

Rápido nem os seus representantes comentaram a recente intrusão. Nem o mídia social onde as imagens foram vistas emitiram declarações sobre o assunto, então teremos que esperar para ver como essa polêmica se desenvolve.