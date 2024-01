Os ‘Três Grandes’ do Suns destroem o Lakers

ÓNa noite de quinta-feira, o Fênix Sóis apresentou um desempenho dominante contra o Los Angeles Lakersgarantindo uma vitória decisiva por 127-109.

Apesar de uma seqüência de duas vitórias consecutivas para o Lakerseles estavam perdendo por 27 pontos antes do período final, retornando a uma realidade desafiadora.

LAPRESSE

Esta temporada apresentou aos fãs da NBA a rara oportunidade de testemunhar Lebron James e Kevin Durant enfrentando quatro vezes, com os três primeiros encontros resultando em vitórias para o Lakers.

Porém, desta vez, Durant saiu triunfante em um jogo onde o Suns apresentou um de seus melhores desempenhos da campanha.

Um tridente brilhante

A estrela dos Três Grandes Durant, Devin Booker e Bradley Beal demonstrou sinergia excepcional, contribuindo com impressionantes 86 pontos do total de 127 da equipe.

Bealem particular, deslumbrou-se com impressionantes 37 pontos, incluindo 8 de 10 arremessos de três pontos, estabelecendo um recorde pessoal de pontuação com o Sóis. Reservador somou 31 pontos ao placar, enquanto Durant contribuiu 18.

Em contrapartida, o Lakers lutou em ambos os lados da quadra, oferecendo um desempenho sem brilho. Esta derrota marcou o Lakers‘ quinta derrota em seus últimos 16 jogos, destacando sua forma inconsistente desde que venceu o torneio de temporada da NBA em Las Vegas.

LeBron James e Anthony Davis tive uma noite infeliz, com James marcando apenas 10 pontos em 3 de 11 arremessos, e Davis contribuindo com 13 pontos. No último quarto, o resultado já estava claro, fazendo com que ambos os jogadores fossem afastados.

Com um recorde de 20-18, o Sóis atualmente ocupa a oitava posição na Conferência Oeste, enquanto o Lakers, com um recorde de 19-20, está na décima posição, caindo para menos de 0,500 de porcentagem de vitórias.

O jogo teve uma atuação destacada de Devin Booker no primeiro quarto, onde marcou 16 pontos, estabelecendo uma vantagem inicial para o Sóis. Apesar das jogadas espetaculares esporádicas do Lakerscomo uma enterrada por Josh Okogie e um passe habilidoso de Lebron Jameso Sóis manteve o controle, indo para o intervalo com uma vantagem significativa de 66-52.

O terceiro trimestre viu Bradley Beal ganhando destaque, contribuindo com 20 pontos em uma exibição excepcional. Com uma liderança de 105-78 no início do último quarto, o Lakers optou por não realizar um retorno, permitindo que o Sóis para garantir uma vitória convincente e reservar seus craques para o resto do jogo.