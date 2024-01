Oscar de la Hoya quer voltar a trabalhar com Canelo Alvarez, mas primeiro eles terão que se reconciliar

Oscar de la hoya é um dos promotores mais visíveis do mundo do boxe e quer estar ligado aos melhores para negociar lutas interessantes.

Canelo Álvarezcomo um dos melhores lutadores peso por peso do mundo e campeão absoluto do Super Médio, está mais uma vez na mira.

Canelo Alvarez é chamado de ‘barato’ por presentear crianças mexicanas com notas de US$ 50Instagram: @SUPERCARSGDL

Tanto o promotor quanto o boxeador de Jalisco já trabalharam juntos, mas o relacionamento acabou mal em 2020.

De la Hoya sobre Saul Alvarez: Doeu-me quando ele me acusou

Quando Saulo Álvarez e a Golden Boy Promotions estavam juntas e conseguiram o contrato com a DAZN que daria ao nativo de Guadalajara 365 milhões de dólares por 11 lutas. Mas pouco depois o mexicano processou o promotorDa panela e DAZN, que encerrou o relacionamento entre as partes.

“Me doeu um pouco quando ele me acusou de não sei o quê. Sempre fui honesto com ele, sempre trabalhei muito por ele, sempre lutei para que ele ganhasse muito dinheiro. contrato na história de qualquer esporte e eu realmente não sei o que aconteceu”, Da panela disse.

“Para mim isso é passado, vamos trabalhar e olhar para o futuro porque há muitas coisas que você pode fazer. Principalmente que ele é mexicano, eu sou pocho, mexicano-americano… mas sim, há muitas coisas que você pode fazer trabalhar juntos e fazer o esporte crescer, mudar vidas, que é o que fazemos e gosto muito disso.”

Por que Canelo Alvarez se separou de Oscar de la Hoya?

De acordo com declarações Canelo Álvarez deu ao The Breakfast Club, De la Hoya não é uma pessoa confiável.

“Acho que quando você está conversando com ele, você não sabe se ele está dizendo a verdade ou mentindo para você. Éramos leais a ele. Eu fui o único lutador que ficou com ele quando tudo aconteceu, porque eu ‘ Sou leal. E trato todo mundo como família e fiz o mesmo com Golden Boy, mas não acho que ele seja esse tipo de pessoa. Não sei se ele é uma boa pessoa ou não, mas ele não é a pessoa que parece. ser. Com ele tudo é negócio”, Álvarez disse na época.