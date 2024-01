Oscar Pistorius é libertado da prisão após cumprir 9 anos por assassinato

Óscar Pistorius acabou de tirar uma folga, obtendo liberdade condicional de uma prisão sul-africana depois de cumprir mais da metade de sua sentença de 13 anos por assassinar sua namorada.

O ex-atleta olímpico – que competiu com as pernas amputadas – voltou para casa na sexta-feira depois de ser retirado da prisão de Atteridgeville, na capital sul-africana, Pretória, de acordo com um comunicado do Departamento de Serviços Correcionais do país.

Após seus 9 anos de encarceramento, Pistorius estará agora em liberdade condicional por 5 anos, provavelmente permanecendo na elegante mansão de seu tio, com segurança armada e cães de guarda. As condições da sua liberdade condicional não foram divulgadas, exceto que ele não tem permissão para falar com a mídia.

Como você deve se lembrar, Pistorius atirou fatalmente na namorada, Reeva Steenkampem sua casa em Pretória, em 14 de fevereiro de 2013, disparando quatro balas contra ela através da porta trancada de um banheiro.

Pistorius alegou legítima defesa, acreditando que ela era uma ladra que invadiu sua casa.

Os promotores não acreditaram, acusando Pistorius de matar Steenkamp com raiva durante uma briga no Dia dos Namorados e acusá-lo de assassinato e crime com arma de fogo.

No seu julgamento de 2014, um juiz condenou Pistorius pela acusação menor de homicídio culposo, sentenciando-o a 5 anos de prisão.

Mas os promotores venceram o recurso para um tribunal superior, que rejeitou a condenação original de Pistorius, elevando a acusação para homicídio com pena de prisão de seis anos.

Mesmo isso não foi suficiente para os promotores, que recorreram novamente, argumentando que a sentença era muito branda. O Tribunal de Recurso da África do Sul concordou, condenando Pistorius a 13 anos de prisão.

Em Março de 2023, Pistorius tornou-se elegível para liberdade condicional ao abrigo de uma lei sul-africana que dá aos prisioneiros a oportunidade de cumprir metade das suas penas se tiverem demonstrado bom comportamento e cumprido outros requisitos atrás das grades.