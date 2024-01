Oscars esnobados com efeito total quando as nomeações são anunciadas, a raiva segue

As indicações ao Oscar deste ano já foram divulgadas e, embora muitas pessoas estejam felizes por aqueles que receberam a aprovação – muitos outros ficaram de fora … também conhecidos como desprezos clássicos.

Na verdade, aqueles que não foram indicados ao Oscar este ano estão recebendo tanta conversa quanto aqueles que o fizeram – e logo de cara, há alguns destaques sobre quem foi excluído como indicado, especialmente na frente de atuação – você sabe… as estrelas reais.

Por exemplo, Leo DiCaprio perdeu o prêmio de Melhor Ator … embora alguns presumissem que ele era a escolha certa para ‘Killers of the Flower Moon’. Carlos Melton , Julianne Moore dar Natalie Portman também foram mantidos sob controle, apesar de algumas atuações estelares em ‘Maio-Dezembro’.

Claro, também há o desprezo de Margot Robbie … o que é gritante em comparação com Ryan Gosling aceno de cabeça. Aliás, Greta Gerwig também ficou de fora da lista de indicações de Melhor Diretor.

Existem muitos outros desprezos em categorias de não atuação – mas essas são as que as pessoas mais ficam indignadas no Twitter (er, X). É verdade que essa indignação diminui a cada ano… e vem acontecendo desde os velhos tempos, já há décadas.