Ótima Notícia para Aposentados e Pensionistas

Se você é aposentado ou pensionista do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), temos ótimas notícias para você! Neste artigo, vamos apresentar todas as novidades e informações importantes sobre os pagamentos do INSS em 2024. Fique atualizado e descubra como essas novidades podem influenciar positivamente sua condição financeira.

O que é o INSS?

O INSS é um órgão do governo brasileiro responsável pela administração e implementação das diretrizes da Previdência Social. A Previdência Social é um sistema que tem como objetivo garantir amparo social aos colaboradores e seus familiares, oferecendo benefícios como aposentadorias, pensões por morte, auxílios-doença e diversos outros.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou recentemente o calendário de pagamentos para pensionistas e aposentados referente ao ano de 2024. Essa notícia traz alívio e tranquilidade para mais de 39 milhões de beneficiários, sendo 5.657.745 benefícios assistenciais e 33.379.120 previdenciários. Neste artigo, vamos explorar em detalhes as datas e procedimentos para receber os pagamentos, bem como as opções de consulta de valores.

Calendário de Pagamentos do INSS em 2024

O calendário de pagamentos do INSS para o ano de 2024 foi cuidadosamente planejado para garantir que todos os beneficiários recebam seus pagamentos de forma eficiente e pontual. Para aqueles que recebem até um salário mínimo, os depósitos referentes a dezembro de 2023 serão realizados até o dia 8 de janeiro. Já o pagamento do mês de janeiro de 2024 será efetuado entre o dia 25 deste mês e o dia 7 de fevereiro. É importante ressaltar que essas datas são aplicáveis aos segurados com final de benefício terminado em zero.

Por outro lado, para aqueles que recebem acima do salário mínimo, os pagamentos começaram no dia 2 de janeiro para os cartões com final 1 e 6. O pagamento do mês de janeiro será creditado em 1º de fevereiro. É fundamental ficar atento a essas datas para garantir que os pagamentos sejam recebidos corretamente.

O INSS disponibiliza diferentes opções para que os beneficiários possam consultar os valores a serem recebidos. Uma opção é acessar o site Meu INSS e fazer o login. Na tela inicial, clique no serviço de “Extrato de Pagamento” para ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício. Além disso, o aplicativo Meu INSS está disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS, permitindo a consulta dos valores de forma prática e rápida.

Se você não tiver acesso à internet, outra opção é ligar para a Central 135. Ao fazer a chamada, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais para evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Benefícios Assistenciais e Previdenciários

Dos mais de 39 milhões de benefícios pagos pelo INSS, 5.657.745 são benefícios assistenciais e 33.379.120 são benefícios previdenciários. É importante entender a diferença entre esses dois tipos de benefícios.

Os benefícios assistenciais são destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social, que não contribuíram para a Previdência Social. Esses benefícios têm o objetivo de garantir a subsistência dessas pessoas e incluem, por exemplo, o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Já os benefícios previdenciários são concedidos a pessoas que contribuíram para a Previdência Social durante sua vida profissional. Esses benefícios são calculados com base nas contribuições realizadas e podem ser recebidos na forma de aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, entre outros.

Dicas para Receber os Pagamentos de Forma Segura

Para garantir que você receba os pagamentos do INSS de forma segura, algumas medidas devem ser tomadas. Primeiramente, mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados junto ao INSS. Isso inclui endereço, telefone e informações bancárias. Dessa forma, os pagamentos serão creditados corretamente em sua conta.

Além disso, fique atento a possíveis golpes e fraudes. O INSS nunca entra em contato solicitando informações pessoais ou bancárias por telefone, e-mail ou mensagem de texto. Caso receba qualquer tipo de solicitação desse tipo, desconfie e entre em contato com a Central 135 para verificar a veracidade da mensagem.

Mantenha seus Dados Cadastrais Atualizados

O calendário de pagamentos do INSS para 2024 traz ótimas notícias para os aposentados e pensionistas. Com mais de 39 milhões de benefícios a serem pagos, é essencial ficar atento às datas e procedimentos para garantir que os pagamentos sejam recebidos corretamente. Utilize as opções de consulta disponibilizadas pelo INSS, como o site Meu INSS e o aplicativo Meu INSS, para verificar os valores a serem recebidos. Lembre-se também de manter seus dados cadastrais atualizados e ficar atento a possíveis golpes. Aproveite essas excelentes notícias e desfrute de sua aposentadoria com tranquilidade.