Ovo da Madrugada faz seu 14º desfile arrastando multidão pelas ruas de Penedo

O bloco responsável por realizar a maior prévia carnavalesca do interior de Alagoas fez seu 14º desfile no último sábado, 27, com apoio da Prefeitura de Penedo.

Fundado em 2009 por um grupo de penedenses apaixonados pelo carnaval de rua e por frevo, o Ovo da Madrugada só não fez a festa aberta ao público nos dois anos de pandemia da covid.

O resgate da folia recheada de bonecos gigantes toma as ruas do Centro Histórico, com banhos de carro-pipa para amenizar o calor do verão, sempre ao som das orquestras de frevo, inclusive na Praça 12 de Abril, orla ribeirinha.

Apoiador do bloco desde a primeira edição, o Prefeito Ronaldo Lopes acompanhou a animação que também movimenta a economia da cidade.

Em todas as 14 edições do bloco, milhares de pessoas curtiram a folia que começa e termina na Praça Jácome Calheiros, antes do anoitecer, sempre em clima de alegria e segurança, sem registro de violência, outra marca das festas em Penedo.

Confira as fotos e o vídeo do Bloco Ovo da Madrugada 2024

Fotos Kamylla Feitosa (SEMCLEJ Penedo)

Vídeo Felipe Cavalcante (Secom PMP)