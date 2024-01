Pactus Transportes OFERECE EMPREGOS em três estados

A Pactus Transportes, empresa transportadora que surgiu há pouco mais de cinco anos e que a cada dia tem se reinventado com o único objetivo de fornecer soluções em transportes de cargas, está com ótimas possibilidades de emprego em aberto no presente momento. Sendo assim, confira a lista de vagas:

Analista de Controladoria – Cuiabá – MT -Efetivo: Análise Estratégica e de Custos. Controle Financeiro e Orçamentário. Modelagem Financeira e Projeções. Elaboração de Relatórios Gerenciais;

Analista de Inteligência de Mercado – Cuiabá – MT – Efetivo;

Analista de Recursos Humanos – Cuiabá – MT – Efetivo;

Analista de Transportes – Cuiabá – MT – Efetivo;

Analista de Transportes – Porto Nacional – TO – Efetivo;

Assistente Administrativo – Cuiabá – MT – Efetivo;

Assistente de Recursos Humanos – Cuiabá – MT – Efetivo;

Assistente Financeiro – Cuiabá – MT – Efetivo;

Embarcador (a) – Dourados – MS – Efetivo;

Embarcador (a) – Nova Alvorada do Sul – MS – Efetivo;

Banco de talentos.

Mais sobre a Pactus Transportes

Falando um pouco mais detalhadamente sobre a companhia, a Pactus Transportes realiza investimentos maciços na capacitação de profissionais convertendo-se em eficiência nos processos da empresa. Após estudos e análises do mercado no seguimento de transporte e logística, constatou que a segurança e a qualidade são os principais fatores de seus clientes.

Baseando-se nestes princípios, a Pactus Transportes dispõe de estrutura nas principais corredores de escoamento em todas as regiões do país onde o agronegócio esta presente: Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Rondônia, Bahia e São Paulo proporcionando um melhor atendimento.

Por fim, em resumo, a missão da companhia é atuar de forma transparente e responsável, a partir da prestação de serviços de transportes e logísticas, mantendo o foco permanente em qualificação, excelência e melhoria contínua, a fim de satisfazer plenamente as necessidades de seus parceiros, contribuindo com seus resultados e com o desenvolvimento da sociedade.

Confira alguns benefícios

Plano de Saúde;

Vale alimentação;

Cartão multibenefícios;

Vale gás;

Convenio Sest Senat;

Vale Transportes.



O que é necessário para se inscrever?

Agora que as vagas da Pactus Transportes já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

