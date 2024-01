Paddy Pimblett critica Ilia Topuria, Terrance McKinney e diz aos odiadores ‘se você não gosta de mim, vá se foder’

O Festivus acabou, mas Paddy Pimblett ainda sente necessidade de expor suas queixas.

Após a vitória sobre Tony Ferguson no UFC 296, o popular peso leve da Inglaterra revelou os lutadores que mais detesta, e essa lista começa com o desafiante peso-pena mais bem classificado, Ilia Topuria. A briga de Pimblett com Topuria decorre de uma briga que ocorreu antes do UFC Londres, em março de 2022, onde os lutadores quase brigaram no hotel anfitrião.

A briga terminou com Pimblett lançando um frasco de desinfetante para as mãos em Topuria, que adotou como apelido para o lutador georgiano de 27 anos.

“Provavelmente garoto desinfetante para as mãos”, disse Pimblett no Finais felizes podcast. “Ele é uma salsicha. Ele tentou me dar um tapa quando eu estava sozinho e ele estava com cerca de 12 de seus amigos. Ele tentou me dar um tapa, então recuei e joguei um frasco de desinfetante para as mãos em sua cabeça.

“É por isso que eu o chamo de garoto do desinfetante para as mãos. Eu nem sei o nome dele. Eu apenas o conheço como garoto desinfetante para as mãos.”

Apesar dos rivais competirem em categorias de peso diferentes, Topuria já convocou diversas vezes a luta contra Pimblett. O confronto nunca foi concretizado, mas meses depois da quase briga, Topuria atacou Pimblett durante uma coletiva de imprensa do UFC que forçou a segurança a intervir para mantê-los separados.

Fora de sua rivalidade com Topuria, Pimblett também nomeou o também peso leve Terrance McKinney como outro lutador do UFC que o irrita. Pimblett afirma que McKinney é obcecado por ele, postando constantemente nas redes sociais e mencionando seu nome em todas as entrevistas.

“Muitas pessoas falaram sobre mim”, disse Pimblett. “Aquele cogumelo que atende pelo nome de dinossauro. Seja qual for o nome dele, aquele cogumelo, ele não para de falar de mim. Você pode digitar o nome de alguém [X account]e ele tem cerca de 700 tweets [about me].

“Terrance McKinney, seu apelido é ‘T-Wrecks’, em todas as entrevistas ele fala sobre mim. Ninguém conhece você, seu vagabundo.”

McKinney definitivamente criticou Pimblett inúmeras vezes, mas não há como saber se o UFC marcaria a luta.

Por mais que esses dois lutadores irritem Pimblett, ele não parece muito incomodado com os insultos de Topuria, McKinney ou fãs que atiram nele nas redes sociais. Ele tinha uma resposta bastante picante pronta para qualquer um que discordasse dele.

“Qualquer um que não goste de mim pode chupar meu pau”, disse Pimblett, levantando dois dedos médios. “Se você não gosta de mim, coma merda, rapaz. Foda-se. Se você não gosta de mim, vá se foder, por que você está aqui?”

Pimblett admitiu que se sente levado a responder a alguns dos trolls online que o atacam, geralmente acima do seu peso; muitos o chamam de “pouco profissional” porque ele ganha peso quando não está se preparando para competir.

Com o tempo, Pimblett disse que seu empresário e as pessoas mais próximas a ele afirmaram que os críticos que o atacam estão quase universalmente tentando irritá-lo. Responder nas redes sociais apenas lhes dá a atenção que desejam.

“Tipo, por que você está dando atenção a eles?” Pimblett disse. “Eles estão comentando isso para você, então você comenta de volta. Eles estão ganhando com seu comentário, mas eu digo, ‘Eles precisam saber!’”