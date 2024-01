Pagamento do Bolsa Família começa nesta quinta (18) com ANTECIPAÇÃO confirmada

Nesta quinta-feira (18/01), a Caixa Econômica Federal começará os repasses do primeiro pagamento do Bolsa Família de 2024. Assim, milhões de famílias serão beneficiadas pelo maior programa de distribuição de renda do Brasil.

A novidade é que milhares de beneficiários poderão receber antecipadamente. Por isso, confira a matéria na íntegra e fique por dentro de todas as novidades do Bolsa Família 2024, bem como o calendário oficial e o valor pago este ano.

Bolsa Família antecipa pagamentos para moradores do Rio de Janeiro

A Caixa realiza os depósitos do Bolsa Família seguindo o calendário oficial do programa, de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos inscritos. No entanto, este mês, já confirmou novos grupos que terão direito à antecipação.

Em primeiro lugar, o ministro Wellington Dias, chefe do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), anunciou que o pagamento será unificado para os habitantes do Rio de Janeiro que foram atingidos pelas fortes chuvas nos últimos dias. Assim, para estes grupos, o pagamento ocorrerá no dia 18 de janeiro, independente do último número do NIS.

A antecipação ocorrerá apenas para os habitantes das regiões que entraram em estado de calamidade pública por conta das chuvas. Sendo assim, em todo o restante do país, os pagamentos ocorrem seguindo o calendário oficial, ou seja, nos últimos 10 dias úteis do mês.

“Antecipamos os pagamentos do Bolsa Família de todos os locais com decretos de calamidade para a próxima quinta-feira (18/1) nas regiões atingidas pelas enchentes do Rio de Janeiro”, divulgou o ministro Wellington Dias.

No último fim de semana, um grande temporal atingiu o Rio de Janeiro. As áreas mais atingidas foram a Baixada Fluminense, bairros na zona norte e zona oeste da capital.

Valor do Bolsa Família em 2024



O valor do Bolsa Família em 2024 não teve grandes mudanças em relação ao ano anterior. Isso porque o valor mínimo de R$ 600 por família permaneceu. Além disso, também será possível se beneficiar da regra que determina o mínimo de R$ 142 por integrante familiar.

Ademais, milhares de famílias poderão aumentar a sua renda mensal através dos acréscimos de acordo com a sua composição. Veja:

Gestantes e nutrizes recebem bônus de R$ 50;

Crianças com até 6 anos de idade recebem bônus de R$ 150;

Crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos recebem bônus de R$ 50.

Calendário de pagamentos

Para o restante do país, os pagamentos do Bolsa Família seguirão o calendário oficial, que começa nesta quinta e seguirá até o dia 31 de janeiro. A seguir, confira todas as datas:

NIS final 1: 18 de janeiro;

NIS final 2: 19 de janeiro;

NIS final 3: 22 de janeiro (ANTECIPADOS PARA O DIA 20/01);

NIS final 4: 23 de janeiro;

NIS final 5: 24 de janeiro;

NIS final 6: 25 de janeiro;

NIS final 7: 26 de janeiro;

NIS final 8: 29 de janeiro (ANTECIPADOS PARA O DIA 27/01);

NIS final 9: 30 de janeiro;

NIS final 0: 31 de janeiro.

Os depósitos previstos para ocorrer nos dias 22 e 29 de janeiro serão antecipados para os dias 20 e 27, respectivamente. Isso porque esses pagamentos caem em uma segunda-feira. De acordo com uma das regras que beneficiam os inscritos no programa, todos os pagamentos da segunda-feira terá antecipação para o sábado anterior.

Como fazer a consulta do benefício?

Os beneficiários do Bolsa Família poderão consultar os valores, novas datas e mais detalhes sobre o seu pagamento de forma totalmente online. Para isso, podem utilizar o aplicativo Bolsa Família, na opção “extrato de pagamentos’.

A consulta também está disponível no aplicativo Caixa Tem. Para consultar, basta acessar as opções “Extrato” e “Futuro”, seis dias antes do pagamento.