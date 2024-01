Pagamento do PIS/PASEP 2024 liberado nesta sexta-feira (19/01)? Saiba como consultar por meio do CPF

O PIS/PASEP 2024 é um benefício financeiro essencial para os trabalhadores do setor privado que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS). Neste guia abrangente, vamos fornecer todas as informações necessárias para que você possa verificar o pagamento do PIS/PASEP 2024 usando o seu CPF.

Vamos explorar a importância do PIS/PASEP, como consultar o número de identificação do PIS, os benefícios oferecidos, o calendário de pagamento e como verificar se você tem direito ao benefício. Vamos começar!

A Importância do PIS/PASEP

O PIS foi estabelecido como um meio para as empresas contribuírem financeiramente para os benefícios dos seus funcionários, enquanto o PASEP é voltado para os servidores públicos. Através desses programas, os trabalhadores têm direito a receber o abono salarial, o seguro-desemprego e até mesmo participação nos lucros da empresa (no caso do PIS). Esses benefícios são essenciais para proporcionar segurança financeira aos trabalhadores em tempos de incerteza.

Como Consultar o Número do PIS

Existem diferentes métodos para consultar o número de identificação do PIS. Uma opção é através do site ou aplicativo do Meu INSS, integrado ao login Gov.br. Acesse o portal, entre com seu CPF e senha, e clique na opção “Meu Cadastro”. Nessa área, você poderá visualizar seus dados pessoais, incluindo o número do PIS. Outra alternativa é entrar em contato com o serviço de atendimento do Caixa Cidadão pelo número 0800 726 0207 e obter as informações necessárias.

Como Consultar o PIS/PASEP com o CPF

Para verificar o pagamento do PIS/PASEP 2024 com o seu CPF, siga os seguintes passos:

Acesse o site ou aplicativo do Meu INSS, integrado ao login Gov.br. Entre com seu CPF e senha. Clique na opção “Meu Cadastro”. Visualize seus dados pessoais, incluindo o número do PIS/PASEP.



Esses passos simples permitirão que você verifique de forma rápida e fácil se tem direito ao benefício do PIS/PASEP 2024.

Benefícios do PIS/PASEP

O PIS/PASEP 2024 oferece vários benefícios aos trabalhadores, incluindo:

Abono salarial: Esse benefício é concedido aos trabalhadores que cumpriram os requisitos estabelecidos pelo programa. O valor do abono salarial varia de acordo com o número de meses trabalhados no ano-base.

Seguro-desemprego: O seguro-desemprego é um auxílio financeiro temporário concedido aos trabalhadores que foram demitidos sem justa causa.

Participação nos lucros da empresa (PIS): Os trabalhadores que têm direito ao PIS também podem receber uma participação nos lucros da empresa onde trabalham.

Esses benefícios são fundamentais para garantir a estabilidade financeira e o bem-estar dos trabalhadores.

Calendário de Pagamento do PIS/PASEP 2024

O pagamento do PIS/PASEP em 2024 seguirá um calendário específico, conforme a data de aniversário do beneficiário. A distribuição dos pagamentos terá início em 15 de fevereiro para os nascidos em janeiro, e seguirá até 15 de agosto para os nascidos em dezembro. Veja abaixo o calendário completo:

Mês de Nascimento Recebem a partir de Recebem até Janeiro 15/02/2024 27/12/2024 Fevereiro 15/03/2024 27/12/2024 Março 15/04/2024 27/12/2024 Abril 15/04/2024 27/12/2024 Maio 15/05/2024 27/12/2024 Junho 15/05/2024 27/12/2024 Julho 17/06/2024 27/12/2024 Agosto 17/06/2024 27/12/2024 Setembro 15/07/2024 27/12/2024 Outubro 15/07/2024 27/12/2024 Novembro 15/08/2024 27/12/2024 Dezembro 15/08/2024 27/12/2024

É importante ficar atento à data correspondente ao seu mês de nascimento para garantir que você receba o pagamento dentro do prazo estabelecido.

Cálculo do Valor do Benefício

O valor do abono salarial do PIS/PASEP 2024 varia conforme o número de meses trabalhados no ano-base. Para calcular o valor do benefício, você deve multiplicar o número de meses trabalhados em 2022 por 1/12 do valor do salário mínimo vigente na data de pagamento.

Com o aumento do salário mínimo para R$ 1.412 este ano, o valor do benefício pode variar de no mínimo R$ 117,67 (um mês trabalhado) a R$ 1.412 (doze meses trabalhados). Confira a tabela abaixo com os valores do benefício segundo o número de meses trabalhados:

Meses Trabalhados em 2022 Valor do Benefício (R$) 1 117,67 2 235,34 3 353,01 4 470,68 5 588,35 6 706,02 7 823,69 8 941,36 9 1.059,03 10 1.176,70 11 1.294,37 12 1.412,00

É importante ressaltar que esses valores são referentes ao salário mínimo vigente em 2024 e podem sofrer alterações.

Verificando se Você Tem Direito ao Benefício

A partir do dia 5 de fevereiro de 2024, os trabalhadores poderão consultar se têm direito ao abono salarial do PIS/PASEP 2024. Os beneficiários do PIS podem verificar essa informação no aplicativo Caixa Tem, onde devem se cadastrar, realizar o login e acessar a opção “Abono Salarial”. No aplicativo, será possível verificar o saldo disponível para resgate e consultar o calendário de pagamentos.

Já os servidores públicos federais, estaduais e municipais inscritos no PASEP podem consultar se possuem abono a receber através da página do Banco do Brasil, acessada pelo login Gov.br. Para retirar o valor, basta clicar em “Receber o Abono Salarial” e fornecer os dados solicitados.

Entendendo as Diferenças entre PIS e PASEP

É essencial compreender as diferenças entre o PIS e o PASEP. O PIS leva em consideração o mês de nascimento do trabalhador para a liberação do pagamento, enquanto o PASEP considera o dígito final da inscrição no programa. Essa diferenciação se dá pela existência de dois programas distintos: o Programa de Integração Social (PIS) para os trabalhadores do setor privado e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) para os servidores públicos.

Ambos os programas possuem calendários de pagamento distintos, mas o prazo para o saque se estende até 27 de dezembro, contemplando todos os beneficiários. É importante ficar atento às datas correspondentes ao seu programa para garantir que você receba o benefício dentro do prazo estabelecido.

Agora que você possui todas as informações necessárias, verifique o seu pagamento do PIS/PASEP 2024 usando o seu CPF e garanta que você esteja recebendo os benefícios a que tem direito. Lembre-se de consultar regularmente o calendário de pagamentos para não perder o prazo.