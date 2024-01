Pagamento será unificado para esta cidade

Na próxima quinta-feira (18), a Caixa Econômica Federal realizará o pagamento unificado da parcela de janeiro do Bolsa Família aos beneficiários da cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Os repasses seguem uma lógica, conforme o Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Em resumo, a Caixa paga o benefício a grupos específicos de segurados todos os dias. Assim, cada grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

No entanto, o governo federal decidiu unificar o pagamento da parcela de janeiro do Bolsa Família a todos os beneficiários da cidade do Rio de Janeiro devido à situação de emergência reconhecida pelo governo nesta segunda-feira (15).

“Estamos integrados com autoridades do Rio de Janeiro acompanhando essa situação das enchentes. O presidente Lula determinou total apoio para as pessoas que precisam. Vamos antecipar o calendário do Bolsa Família, para os municípios com decreto de emergência“, disse o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Famílias e Combate à Fome, Wellington Dias.

“Ao mesmo tempo, estamos orientando os municípios, por meio da rede SUAS, para receberem o valor extraordinário do cofinanciamento, assim como vamos garantir a alimentação com cestas de alimentos, cozinhas solidárias… Não podemos deixar de atender as necessidades básicas e humanitárias das pessoas do Rio de Janeiro que mais precisam“, acrescentou.

Como acessar os valores pelo Caixa Tem?

As famílias do Rio de Janeiro podem consultar as informações sobre o Bolsa Família, incluindo valores, parcelas e benefícios adicionais, através dos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem.

Aliás, as famílias que já recebem o benefício pelo Caixa Tem, através de conta Poupança Social Digital, poderão movimentar os valores pelo aplicativo. Assim, não terão que ir até uma agência para acessar os valores.

A saber, o Caixa Tem oferece diversos serviços, como compras em estabelecimentos com o cartão de débito virtual. Em síntese, isso só é possível graças a mais de nove milhões de maquininhas de cartão que podem ser encontradas em todo o país.



Além disso, os beneficiários do Bolsa Família também podem transferir valores por PIX, bem como pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral, tudo pelo próprio aplicativo. Contudo, caso a pessoa prefira, poderá fazer tudo isso em casas lotéricas.

Onde sacar o valor do Bolsa Família?

Muitas pessoas também querem saber como sacar o valor do Bolsa Família. Em suma, isso pode ser feito em unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento. No entanto, é necessário gerar um token diretamente no aplicativo, autorizando o saque dos valores.

Cabe salientar que os beneficiários só precisam apresentar o cartão do programa para sacar o valor do benefício. Entretanto, as pessoas que não têm cartão do benefício não precisam se preocupar, pois elas ainda podem sacar os valores do benefício. Para isso, só precisam apresentar algum documento de identificação com foto.

Qual a parcela do Bolsa Família?

Em suma, a parcela média do Bolsa Família é de R$ 600. Contudo, boa parte dos beneficiários está recebendo valores bem mais expressivos devido ao pagamento de benefícios extras.

Veja abaixo quais são os benefícios adicionais do Bolsa Família em janeiro:

Benefício Primeira Infância: desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade.

desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de por criança de até seis anos de idade. Benefício Variável Familiar: assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

assegura o pagamento de um valor adicional de a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar. Benefício Variável Familiar Nutriz: em setembro, o governo começou a pagar um adicional de R$ 50 para os indivíduos das famílias que possuem até sete meses incompletos, ajudando no crescimento nutricional do bebê.

Veja outros benefícios para as famílias do Rio

O MDS também revelou que, além do pagamento unificado do Bolsa Família aos beneficiários da cidade do Rio de Janeiro, outras medidas de apoio ao município, que está em situação de emergência, foram adotadas pelo governo federal. Veja abaixo quais foram:

Antecipação de uma parcela do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que corresponde a um salário mínimo;

Repasse de recursos extraordinários para a rede de assistência social;

Envio de cestas de alimentos;

Liberação de recursos pelo Fomento Rural a pequenos agricultores que sofreram perdas na produção, no valor de R$ 4,6 mil;

Cofinanciamento federal, que consiste no repasse de recursos para logística e apoio das pessoas atingidas.

Em resumo, a assistência social realiza o serviço de apoio e proteção à população, ofertando alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, a depender das necessidades de cada local.

O MDS também autoriza o saque sem cartão e sem uso de documentos (para os beneficiários que os tenham perdido), com uso da Declaração Especial de Pagamento emitida pela gestão municipal.