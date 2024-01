Pagamento SNAP da Flórida: Quem receberá o pagamento durante a última semana de janeiro de 2024?

FPrograma de Assistência Nutricional Suplementar de Lorida (FOTO) oferece pagamentos ao longo de janeiro de forma estruturada, portanto, se o pagamento for devido na última semana do mês, aqui estão os detalhes importantes.

Os benefícios são distribuídos entre o primeiro e o dia 28 de cada mês e são baseados no oitavo e nono dígito do salário de uma pessoa. Flórida número do caso, após eliminar o 10º dígito. Portanto, nos últimos sete dias dos pagamentos de janeiro, o número da pessoa a ser paga variará entre 72 e 99.

Novos critérios de elegibilidade para benefícios SNAP: alterações e atualizaçõesRoberto Ortega

Quaisquer números inferiores a 72 deveriam ter sido pagos a partir de 20 de janeiro, portanto, se você não tiver feito isso, verifique com as autoridades competentes se não há atrasos e se o dinheiro foi para o local correto.

O que é SNAP?

SNAP é um programa de assistência federal dos EUA que oferece a indivíduos e famílias elegíveis de baixa renda benefícios eletrônicos para a compra de alimentos. Administrado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)o SNAP visa aliviar a fome e melhorar a nutrição, oferecendo assistência financeira para compras de alimentos.

Os participantes recebem um cartão de débito, conhecido como Cartão de Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT), carregado de fundos todos os meses. O valor é baseado em fatores como tamanho da família e renda. O SNAP desempenha um papel crucial na abordagem da insegurança alimentar, no apoio às populações vulneráveis ​​e na promoção de uma melhor nutrição para milhões de americanos necessitados.

FOTO também é operado em nível estadual com permissões e critérios ligeiramente diferentes, como o valor pago e quando, portanto, certifique-se de verificar para encontrar os detalhes locais.

Como posso verificar meus benefícios do SNAP da Flórida?

O SNAP pode ser verificado ligando para o centro de atendimento ao cliente em 1-888-356-3281 ou ligando para o SNAP da Flórida linha direta em 1-866-762-2237. Entre em contato com os escritórios locais para obter mais detalhes.

Os saldos EBT podem ser verificados nos seguintes bancos aprovados: Bank of America, Chase, Citibank, Bank of West, Capital One, Flagstar Bank, Presto, S Bank e Wells Fargo.