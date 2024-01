Pagamento TANF na Flórida: Em que dia você receberá seu pagamento de janeiro esta semana?

TOs feriados de fim de ano normalmente representam despesas significativas para qualquer família. Estes custos podem tornar o início do próximo ano particularmente desafiador para as famílias de baixa renda que aguardam ansiosamente a chegada de TANF benefícios.

Felizmente, para aqueles que dependem Assistência Temporária para Famílias Carentes (TANF) na Flórida, os primeiros pagamentos começaram a chegar no dia 1º de janeiro e continuarão ao longo do mês, encerrando no dia 28, como de costume.

O cronograma de entrega é determinado pelo nono e oitavo dígitos do número do seu caso, excluindo o décimo. Casos com dígitos 00 a 03 receberam seus benefícios em 1º de janeiro.

Os pagamentos restantes desta semana seguirão o cronograma abaixo:

04-06: 2º dia do mês

07-10: 3º dia do mês

11-13: 4º dia do mês

14-17: 5 do mês

18-20: 6 do mês

21-24: 7 do mês

Quando serão feitos os demais pagamentos do TANF?

O restante do cronograma de pagamento continuará conforme descrito em TANF regulamentos. Casos com dígitos 25-27 receberão seus pagamentos em 8 de janeiro. A lista prosseguirá com números consecutivos, concluindo em 28 de janeiro com pagamentos para casos com números 96, 97, 98 e 99.

Para ser elegível para o TANF programa, os candidatos devem ter um filho com 18 anos ou menos, estar grávida ou ter 18 anos ou menos enquanto chefiam a família.

No caso específico de Flórida, eles devem ser residentes do estado, cidadãos dos EUA, estrangeiros legais ou estrangeiros qualificados. Além disso, devem estar desempregados ou subempregados e com rendimentos baixos ou muito baixos.