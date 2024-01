Pagamentos diretos 2024: quais estados estão enviando pagamentos este ano?

Tele Lei de Redução da Inflação trouxe mudanças significativas, criando oportunidades sem precedentes para tecnologias de energia limpa. Com foco no incentivo ao investimento do setor privado e na promoção da justiça ambiental, a Lei introduz disposições de “remuneração eletiva” ou “remuneração direta”. Isto permite que entidades governamentais e isentas de impostos recebam um pagamento equivalente ao valor total dos créditos fiscais para projetos de energia limpa qualificados.

Ao contrário dos programas competitivos de subvenções e empréstimos, o pagamento direto garante que as entidades recebam o seu pagamento se cumprirem os requisitos necessários. Aplicável a 12 créditos fiscais, incluindo projetos solares, eólicos, de armazenamento de baterias, iniciativas solares comunitárias, infraestruturas de carregamento de veículos elétricos e veículos limpos para frotas estatais, o pagamento direto proporciona um impulso financeiro direto às entidades que contribuem ativamente para a economia de energia limpa.

À medida que os pagamentos de estímulo federais são concluídos, a atenção muda para descontos específicos do estado e pagamentos diretos.

Quais estados estão enviando pagamentos este ano?

1.Arizona

A governadora Katie Hobbs aprovou um novo desconto dando aos contribuintes elegíveis US$ 250 por dependente com mais de 17 anos, com um desconto máximo permitido de US$ 750.

2. Califórnia

Oferece um crédito fiscal único de até US$ 3.600.

Introduz um “crédito de imposto para crianças pequenas” no valor de até US$ 1.083, aplicável se aprovado para o crédito de imposto de renda auferido na Califórnia e com uma criança menor de 6 anos.

Aumento automático do crédito fiscal se o crédito fiscal de 2021 for apresentado antes de 18 de abril de 2025.

3. Colorado

Pagamentos de reembolso TABOR, com os arquivadores únicos elegíveis recebendo US$ 847 e os casais entrando com o pedido em conjunto garantindo US$ 1.694.

Todos os contribuintes recebem o mesmo valor pela primeira vez.

O Colorado arrecadou US$ 3,6 bilhões a mais do que as regras do TABOR permitem em 2023, com o excesso retornando aos contribuintes.

4. Maryland

Crédito anual de imposto infantil no valor de até US$ 500 por criança.

Destina-se a famílias com crianças menores de 6 anos ou com deficiência.

Aproximadamente 40.000 contribuintes elegíveis, com uma renda bruta ajustada pelo governo federal de US$ 15.000 ou menos necessária para se qualificar.

5. Novo México

Oferece um cheque de desconto de até US$ 1.000.

Pagamento para todos que apresentaram a declaração de imposto de renda de 2021 até 31 de maio de 2024 e não reivindicaram como dependentes de outra declaração de imposto de renda.

Os arquivadores individuais são elegíveis para US$ 500, e os casais que registram em conjunto podem esperar até US$ 1.000.

Os residentes nestes estados podem beneficiar destes descontos e créditos, contribuindo para a recuperação económica e proporcionando alívio financeiro a indivíduos e famílias elegíveis.