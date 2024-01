Pagamentos estaduais não reclamados: quais estados ainda têm pagamentos anteriores que você pode reivindicar?

Sdesde que o último pagamento de estímulo foi emitido em 2021, muitos americanos aguardam ansiosamente outra rodada em 2024. Os esforços de ajuda anteriores totalizaram espantosos 814 mil milhões de dólares, com mais de 476 milhões de pagamentos feitos para apoiar indivíduos e famílias durante a tensão económica da pandemia global. . Os valores variavam de acordo com a renda, a situação fiscal e o número de dependentes declarados.

Zack Hellmanfundador da Tax Prep Tech, expressou ceticismo sobre a probabilidade de uma nova rodada de pagamentos de estímulo: “O foco mudou para a recuperação econômica e verificações de estímulo adicionais não fazem parte das agendas legislativas atuais”.

Apesar da incerteza em torno dos cheques de estímulo federais, ainda existem oportunidades para os americanos terem acesso a apoio financeiro. Alguns estados implementaram programas para fornecer dinheiro extra através de descontos ou créditos fiscais.

Por exemplo, a Pensilvânia expandiu seu programa de imposto sobre a propriedade e desconto de aluguel, tornando os residentes elegíveis para um adicional de US$ 1.000. Governador Josh Shapiro também assinou a Lei 7 de 2023 para fornecer mais assistência financeira aos residentes mais velhos através de uma expansão do imposto sobre a propriedade/desconto de aluguel.

O que você precisa saber?

Em Vermont, o Crédito fiscal sobre a propriedade auxilia os proprietários no pagamento de seus impostos sobre a propriedade, com o crédito máximo chegando a US$ 5.600 para a parcela do imposto sobre a propriedade educacional e US$ 2.400 para a parcela do imposto municipal sobre a propriedade. Da mesma forma, no Alabama, os casais que declararam em conjunto receberam US$ 300 extras se apresentassem uma declaração de imposto de renda estadual para 2021 até uma data específica.

Hellman enfatizou a importância do planejamento financeiro pessoal durante este período, aconselhando os indivíduos a se concentrarem na construção de um fundo de emergência e na redução da dívida. Ele também recomendou manter-se atualizado sobre possíveis pagamentos, acompanhando os anúncios oficiais do governo e fontes de notícias confiáveis.

À medida que a nação atravessa este período incerto, é essencial que os indivíduos explorem caminhos alternativos para alívio financeiro, ao mesmo tempo que tomam medidas proativas para garantir o seu próprio bem-estar financeiro. Embora a perspectiva de outro pagamento de estímulo federal permaneça incerta, os programas estaduais e o planejamento financeiro pessoal podem fornecer o apoio e a estabilidade tão necessários para os americanos.