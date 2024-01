Pai de Lindsay Lohan divulga novo filme de ‘Meninas Malvadas’ em ‘Fire Crotch’

Michael Lohan está rasgando o novo filme ‘Meninas Malvadas’ por atirar mal em sua filha, Lindsay Lohan … ditado Tina Fey dar Garanhão Megan Thee caiu, assim como seus números de bilheteria.

O pai de Lindsay disse ao TMZ … ele está totalmente “chateado” com o “comentário nojento” na reinicialização … mas ele está encontrando algum consolo nos números de abertura do filme, que foram muito mais baixos do que no fim de semana de estreia do OG, quando.



Michael está falando sobre a frase “fire crotch is back” de Megan no novo filme… que faz referência a um clipe famoso do TMZ de 2006, quando Paris Hiltonamigo herdeiro do petróleo Brandon Davis chamou LiLo de “virilha de fogo” várias vezes diante das câmeras.

O pai de Lindsay também está apontando para o fato de que o novo musical ‘Mean Girls’ arrecadou US$ 28 milhões no fim de semana de estreia como um pouco de carma.



MAIO DE 2006

A versão original arrecadou US$ 24,4 milhões em seu fim de semana de estreia em 2004 – e embora seja menor… na verdade não é ruim quando ajustado pela inflação. Pelos padrões de hoje, estaria mais perto de US$ 40 milhões… sem mencionar os US$ 86 milhões que arrecadou no mercado interno através de sua exibição teatral.

Basicamente, ML está apostando que as novas ‘Meninas Malvadas’ não se comparam à opinião inicial de sua filha quando tudo estiver dito e feito. Michael também nos diz que nunca veria as novas ‘Meninas Malvadas’… e embora ele diga que adoraria bater palmas para Megan, Brandon e Tina, especificamente… ele nos diz que está seguindo o caminho certo e não conseguindo. na sarjeta com eles.

O pai de Lindsay acrescenta… “Eu direi isso, entretanto, NINGUÉM pode substituir Lindsay ou o elenco original naquele filme. Nem Megan pode substituir Lindsay no novo comercial da Planet Fitness vestida como uma stripper em um comercial de fitness.”

Claro, o que ele está se referindo é o fato de que Lindsay fez alguns comerciais da PF alguns anos atrás… e agora, a MTS também os está fazendo – a implicação é que ela está meio que pegando carona de Lindsay, e não fazendo isso quase tão bem quanto ela.

Resumindo para Michael… afaste-se de seu filho, porque ele está pronto para atacar em sua defesa.