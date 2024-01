Paige Buechele troca Brittany Mahomes e Taylor Swift por Hailee Steinfeld: ‘War’ of WAGS

Notas de búfalo quarterback Josh Allen teve um desempenho estelar na Rodada Wild Card contra o Pittsburgh Steelersgarantindo uma vitória com 21 finalizações, 203 jardas, três touchdowns e zero interceptações.

Enquanto isso, a atriz Hailee Steinfeld esteve presente no Highmark Stadium, dando um toque único ao jogo.

Brittany Mahomes faz treino de banda de saque com Paige Buechele

Paige Buecheleesposa do quarterback reserva Shane Buechelecompartilhou a emoção no Instagram, até mesmo chamando de brincadeira Steinfeld por tentar iniciar uma luta de bolas de neve.

A conexão entre Steinfeld e o sucesso dos Bills vai além deste jogo já que ela participou anteriormente do confronto da Semana 16 contra o Carregadores de Los Angelescontribuindo para sua jornada rumo aos playoffs.

A atriz tem sido uma apoiadora visível, participando de jogos em Londres ao lado do piloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo.

O próximo jogo entre Bills e Chiefs

Enquanto o Contas prepare-se para enfrentar o Chefes de Kansas City na Rodada Divisional, SteinfeldA presença de Paula continua a alimentar especulações, com rumores circulando sobre um possível noivado entre ela e Allen.

O Contascom a vantagem de jogar em casa, pretendem superar as derrotas anteriores nos playoffs para o Chefes no Estádio Arrowhead.

Interessantemente, Taylor Swiftnamorada de Chefes jogador Travis Kelcetambém pode aparecer para apoiar o namorado.

Os playoffs se intensificam à medida que as vidas pessoais dessas WAGs (esposas e namoradas) de destaque se tornam parte da narrativa, adicionando uma camada extra de emoção ao confronto.

Com SteinfeldA nova conexão de Allen e Rápidopresença na mistura, o drama fora de campo promete ser tão atraente quanto a ação em campo nesta edição do Chefes de contas rivalidade pós-temporada.