Paige Spiranac foi apenas a segunda figura do golfe mais popular nos EUA em 2023 – Quem é o primeiro?

Paige Spiranac, a carismática sensação do golfe de 30 anos que se tornou influenciadora, alcançou o centro das atenções ao garantir o segundo lugar na lista de 2023 das figuras mais populares do golfe. Embora o mundo do golfe continue a ser dominado pelo lendário Tiger Woods, Spiranac a habilidade da mídia social atraiu atenção significativa.

Com um espanto 3,9 milhões seguidores no Instagram e quase um milhão no X, Spiranac provou ser uma força a ser reconhecida no mundo digital.

Sua popularidade vai além das mídias sociais, já que ela era a pessoa mais Pesquisado no Google golfista individual em quatro estados e conquistou o segundo lugar em outros 32, de acordo com Vegas Insider.

Caçando o primeiro lugar

Apesar de Tiger Woods mantendo seu trono como a personalidade mais procurada no golfe, Spiranac a resposta humorística às classificações revela seu espírito competitivo: “Em campanha em 2024 para bloquear mais estados.”

O golfedivã não só conquistou o cenário digital, mas também solidificou a sua presença no campo de golfe, desafiante normas e estereótipos.

Spiranac a popularidade crescente se traduziu em sucesso financeiro, acumulando uma riqueza estimada de US$ 3,7 milhões. A sua influência não se limita apenas à comunidade do golfe, como ela comanda US$ 11.900 por postagem no Instagram, mostrando seu apelo comercial.

Dirigindo-se aos céticos que duvidavam da autenticidade de seu vídeo hole-in-one, Spiranac enfatizou a credibilidade de suas conquistas no mundo do golfe.

Rejeitando alegações de falsificação, ela afirmou, “Ninguém jamais seria burro o suficiente para arriscar isso. Temos orgulho em mostrar genuíno reações. O bem e o mal.”

Rumo a 2024 e além

À medida que 2023 chegava ao fim, Spiranac refletiu sobre sua jornada, expressando orgulho em desafiar a si mesma, tentando novos empreendimentose saindo de sua zona de conforto.

Olhando para frente 2024ela prometeu ser mais criativa e ambiciosa, prometendo ao seu público excitante conteúdo e uma evolução contínua em sua carreira.

Spiranac jornada é uma prova do poder de abraçar o desconforto para o crescimento, e sua visão para 2024 está preparada para inspirar e capacitar sua base de fãs cada vez maior.