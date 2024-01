Paige Spiranac usa uma pergunta aleatória sobre comida para provocar os fãs com sua roupa curvilínea

Glamor girl e influenciadora de golfe, Paige Spiranac, sabe como chamar a atenção dos fãs enquanto joga golfe e compartilha seus vídeos nas redes sociais com seus 3,9 milhões de seguidores no Instagram.

O homem de 30 anos Spiranac postou um vídeo em sua conta do Instagram onde ele se abaixa para pegar a bola de golfe, colocá-la no tee e dar um bom golpe enquanto seu cabelo balança no ar.

Na publicação, Paige escreveu uma mensagem e uma pergunta para seus seguidores: “Adoro conhecer vocês melhor! Qual a comida preferida de vocês para comer no curso? “Adoro um bom cachorro-quente na virada”

Paige a beleza continua a causar sensação não só por causa de suas curvas sublimes e sua aparência deslumbrantemas também pelo seu jogo e sobretudo pelo seu ocorrências muito engraçadas quando ela joga golfeseja sozinho ou acompanhado por um profissional do jogo.

Há poucos dias ela surpreendeu seus seguidores com um novo penteado quando jogou golfe e Bryson Dechambeau, que é um jogador de golfe profissional com oito vitórias no PGA Tour, serviu como seu caddie.

Paige Spiranac continua a cativar o público no mundo do golfe e muito mais com sua autenticidade, determinação e toque de humor.