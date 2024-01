Paige VanZant afirma que seus empregos no OnlyFans e no UFC não são tão diferentes: ‘Eu vendo meu corpo’

EUnão faz sentido, Paige VanZant está completamente certa quando ela diz o UFC não é tão diferente de Apenas fãs. Talvez uma grande diferença entre os dois empregos seja que ela ganha dez vezes mais dinheiro mostrando seu corpo do que colocando-o em perigo. Só no UFC, os lutadores estão atualmente envolvidos em uma ação coletiva contra o presidente Dana White pela falta de serviços que recebem. VanZant deixou a organização há muito tempo e está vivendo muito com seu dinheiro do OnlyFans. A única razão pela qual ela teria que voltar aos esportes de combate é se ela deseja algum tipo de satisfação pessoal ao vencer um campeonato. Mas fora isso, Paige VanZant não vai voltar.

A modelo OnlyFans Paige Vanzant explica como OnlyFans mudou sua vida

Em um episódio recente de seu podcast, ela fala sobre as críticas que recebe por fazer OnlyFans e como isso realmente é parecido com o UFC. Ela diz: “Me perguntaram nas redes sociais, eles disseram: ‘Por que você faz OnlyFans ou por que vende seu corpo. E meus pensamentos iniciais são: não vejo isso como vender a mim mesma. Ninguém tem permissão para toque em mim, exceto no meu marido. Concordo totalmente, mas tipo, você também não está vendendo seu corpo para o Bellator [MMA]? Estou vendendo meu corpo para o UFC, estou literalmente – vendi meu corpo para o UFC. Tive ossos quebrados, meu rosto cortado, me machuquei, provavelmente concussões, um nariz quebrado, meu braço quebrado quatro vezes. Rasguei meu ombro, XY e Z, não é a mesma coisa?”

Paige VanZant algum dia retornará ao MMA?

O contrato mais recente de Paige VanZant em esportes de combate foi o Bare Knuckle Boxing Championship. As poucas brigas que ela teve ali deixaram seu rosto completamente demolido. Se isso é algo que ela deseja continuar, a melhor opção possível para ela é continuar fazendo OnlyFans. As críticas contra qualquer tipo de trabalho sexual sempre estarão presentes e às vezes podem fazer algumas pessoas chorarem. Mas, novamente, eles sempre podem enxugar essas lágrimas com notas de cem dólares, certo?