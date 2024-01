Paige VanZant relata ter recusado oferta para assinar novamente com o UFC, desafiando conselhos e ingressando no OnlyFans

Paige VanZant assinou contrato com o UFC ainda adolescente, mas depois de nove lutas e mais de seis anos na promoção, ela sabia que estava pronta para seguir em frente.

No ano pandêmico de 2020, VanZant recebeu cartão amarelo para luta no UFC 251, que serviu como última luta de seu contrato. Ela acabou perdendo por finalização para Amanda Ribas, mas ainda era uma mercadoria que o UFC queria manter no elenco.

Após chegar à agência gratuita, VanZant recebeu uma oferta para voltar ao UFC, e a decisão fácil teria sido assinar o acordo para permanecer na maior promoção de MMA do mundo. Em vez disso, ela sentiu que era o momento certo para fazer outra coisa.

“Renovar meu contrato com o UFC teria sido uma escolha segura, mas eu simplesmente não estava mais feliz”, disse VanZant ao MMA Fighting. “Não é má vontade com o UFC, mas eu sabia que precisava de outra coisa. Eu precisava de uma mudança. Assinei com o UFC aos 19 anos. Fiz minha primeira luta aos 20. Preciso de algo diferente. Preciso despertar minha paixão novamente.

“Olhando para trás, eu meio que decidi que estava pronto para deixar o UFC. Então, quando me tornei um agente livre e eles me ofereceram uma nova contratação, eu já segui em frente. Essa parte da minha vida está encerrada e eu estava pronto para o próximo capítulo, e não sabia o que seria.”

VanZant imediatamente começou a receber ofertas, mas chocou o mundo ao assinar um acordo para se juntar ao elenco do BKFC. Na época, a luta corpo-a-corpo só era legal em alguns estados, e o esporte ainda lutava para ganhar reconhecimento popular.

O contrato com o BKFC não era apenas uma questão de dinheiro, mas isso certamente não fez mal. Ainda assim, VanZant queria um tipo diferente de desafio, e os nós dos dedos lhe deram essa oportunidade.

“Ao fazer a transição para o BKFC, estou muito feliz por ter feito isso ainda”, disse VanZant. “Estou super feliz com a decisão.

“A minha mudança para o BKFC não foi um sucesso só pelas vitórias, sinto-me realizado. Passei 10 rounds com algumas pessoas muito, muito duronas, algumas garotas muito duronas praticando boxe com os nós dos dedos nus. Qualquer pessoa que entra no boxe com os nós dos dedos precisa receber uma salva de palmas. É um animal totalmente diferente. É violento e brutal, e parece diferente.”

Sua mudança para o BKFC aconteceu simultaneamente com o lançamento de seu próprio site por VanZant antes de ingressar no OnlyFans. Essa decisão valeu muito a pena; mais tarde, ela revelou que ganhou mais dinheiro em um dia com OnlyFans do que durante toda a sua carreira no UFC.

Nem todos concordaram com a mudança, no entanto.

“Eu já tinha isso em mente, como se eu amo meu corpo, adoro ser sexy, é uma grande parte de quem eu sou, devo fazer isso?” VanZant afirmou. “Tive gerentes anteriores que diziam: ‘Não, não, não, você tem que ficar longe, perderá todos os seus patrocinadores e ninguém vai querer trabalhar com você’”.

VanZant acabou se separando de sua antiga equipe administrativa e assinando com uma nova representação. Desta vez, ela obteve uma resposta muito diferente ao apresentar a ideia.

“Eu assinei com a First Round Management, Malki Kawa, e falei sobre isso com ele, e ele disse ‘Se você se sente confortável com isso, claro que sim! Depende de você, mas se você concordar com isso, você vai matá-lo’”, disse VanZant. “Ele apenas viu uma mentalidade empresarial que muitas outras pessoas não conseguiam ver.

“Lancei logo antes da minha primeira luta no BKFC. Estou no carro, voltando da coletiva de imprensa para o meu hotel, e entrei, e só estava no ar há uma hora e eu estava vendo o número de inscritos aumentando, e acho que tinha 52.000 inscritos de uma só vez. apontar. Eu estava mostrando ao meu marido e pensei, ‘Oh, minha palavra!’ Aquele momento voltando [to the hotel], é claro que eu estava extremamente animado para lutar, mas era como se nossas vidas tivessem mudado para sempre. Eu estava tipo, ‘Tudo bem, isso vai dar certo. Todos os riscos valem a pena. Se eu nunca mais trabalhar com outro patrocinador, ficaremos bem.’”

Desde o lançamento de sua página OnlyFans, VanZant desfrutou do tipo de liberdade financeira que a luta nunca lhe proporcionou. Não há absolutamente nenhum arrependimento pela decisão que ela tomou há três anos, porque agora ela só precisa depender de si mesma para ganhar dinheiro.

“Não tenho patrocinadores – não preciso”, disse VanZant. “Estou trabalhando para construir minha própria empresa, me promovendo e não apenas construindo outras pessoas. Não acordo e tenho que impor uma agenda para alguém, vender algo para uma empresa ou ajudá-la a crescer. Estou apenas construindo a mim mesmo e compartilhando coisas pelas quais sou apaixonado e compartilhando coisas que são absolutamente verdadeiras. Ninguém está me pagando para dizer nada do que eu digo. Tudo vem direto da fonte.”

No que diz respeito às lutas, VanZant afirmou anteriormente que planeja retornar ao BKFC para pelo menos mais uma luta, mas não há um cronograma de quando isso poderá acontecer.

A luta continua sendo seu foco, mas apesar do UFC no retrovisor, VanZant pensa em fazer outra luta de MMA no futuro. Mas ela só está interessada em trabalhar com uma promoção.

“Eu faço um trabalho de comentarista com o PFL – trabalhar com o PFL, a maneira como eles tratam seus atletas, é absolutamente incrível, e isso abriu muito minha mente e minhas opções para onde posso fazer praticamente tudo que eu quero para”, disse VanZant.

“Se eu voltasse a lutar MMA, com certeza seria no PFL. Adoro a maneira como eles tratam todo mundo. A organização deles é incrível. Tenho adorado fazer comentários para eles e fazer bastidores, só porque gosto de estar diante das câmeras, então tenho me divertido com isso. Mas acredito a partir de agora, só na minha cabeça, que se eu fosse fazer MMA seria no PFL.”